Dein-Deutschlandticket: Neue App für iOS und Android startet in Kürze

Mobility inside, ein Zusammenschluss der Deutschen Bahn und weiteren Verkehrsbetrieben, wird in Kürze die neue App „Dein-Deutschlandticket“ an den Start bringen. Mit der App wird man fortan nicht nur das 49-Euro-Ticket kaufen können, sondern gleichzeitig die deutschlandweite Fahrplanauskunft im Nah- & Fernverkehr nutzen. Außerdem gibt es Zugriff auf Bike-, Scooter- und Car-Sharing-Angebote.

Der Vorverkauf des Deutschlandtickets startet am 3. April, bis dahin wird die App verfügbar sein. Gültig ist das Ticket ab dem 1. Mai 2023. Mit dem Ticket kann man bundesweit alle Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs in der 2. Klasse nutzen. Das Abo lässt sich in der App bequem abschließen und wieder kündigen. Ob man das Ticket über die neue App auch als Wallet-Ticket speichern kann, ist derweil offen. Hier werden wir zum Start noch einmal recherchieren.

„Der Vertrieb des Deutschlandtickets über Mobility inside bietet sowohl für Verkehrsunternehmen als auch für Fahrgäste handfeste Vorteile“, sagte Britta Salzmann, Geschäftsführerin von Mobility inside. „Verkehrsunternehmen behalten bei Mobility inside Zugang zu Fahrgeldeinnahmen und zu den Käuferinnen und Käufern. Fahrgästen bietet die Mobility inside-App passend zum Deutschlandticket eine Fahrplanauskunft für die ganze Republik mit Echtzeitdaten und obendrauf Standorte von Sharing-Angeboten – natürlich ebenfalls für ganz Deutschland.“