Sonos bietet bis zu 25 Prozent auf seine smarten Speaker

Die Lautsprecher von Sonos zählen zu den preisstabilsten Produkten auf dem Markt. Natürlich gibt es im Handel immer ein wenig Nachlass, dass der Hersteller direkt einen Rabatt ankündigt, das kommt aber nur ein oder zwei Mal im Jahr vor. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Preise im freien Handel.

Sonos hat bereits Ende der vergangenen Woche angekündigt, einige seiner Produkte um bis zu 25 Prozent im Preis zu reduzieren. Und dabei ist noch nicht einmal große Eile geboten, denn die Angebote sollen bis zum 11. Juni gelten.

Im Fokus steht dabei, passend zur Jahreszeit, kraftvoller Sound für unterwegs. Auf die tragbaren Lautsprecher von Sonos gibt es 25 Prozent Rabatt. Zuhause klinken sich Sonos Roam und Sonos Move in das heimische WLAN ein und funktionieren wie jeder andere Sonos-Lautsprecher auch. Unterwegs kann man auf eine Bluetooth-Verbindung direkt mit dem Smartphone zurückgreifen, um Musik abzuspielen.

Sonos Move für 329 Euro (120 Euro gespart)

Sonos Roam in allen Farbvarianten für 149 Euro (50 Euro gespart)

Sonos Roam SL für 129 Euro (50 Euro gespart)

Starker Sound für das Wohnzimmer

Sonos möchte sich allerdings auch um den Sound in eurem Wohnzimmer kümmern und hat seine drei Soundbars und den Sonos Sub um 20 Prozent reduziert. Für die allermeisten dürfte sich hier die Sonos Beam anbieten, die sich später auch noch mit einem Sub und zwei Rear-Speakern aufmotzen lässt. Bei der Sonos Ray fehlt der HDMI-Anschluss und die Sonos Arc ist zwar beeindruckend groß, leider aber auch beeindruckend teuer.

Alle Produkte könnt ihr zum reduzierten Preis beispielsweise bei Cyberport kaufen, klickt dazu einfach auf die Links in der Liste oben. Zum Teil gibt es sogar noch mehr als 20 Prozent Rabatt. Einige Produkte sind auch bei Amazon stark reduziert.

Angebot Sonos Roam SL (Weiß). Kompakte Größe und hochwertiger Sound für zuhause und... Zu Hause oder unterwegs streamen: Der tragbare Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher bietet Multiroom-Sound und effektives Bluetooth- und WLAN-Streaming...

Für jedes Abenteuer gerüstet: Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP67 ist in bis zu einem Meter Tiefe wasserdicht sowie sturzsicher und...