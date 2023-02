Farming Simulator 23: Endlich wieder Trecker im App Store

Ich kann es durchaus verstehen, dass ihr nur auf diese Meldung gewartet habt und jetzt schon ganz unruhig werdet. Denn immerhin kann der Farming Simulator 23 (App Store-Link) ab sofort im App Store vorbestellt werden. Der Download selbst ist allerdings erst ab dem 23. Mai möglich, etwas Geduld müsst ihr daher noch mitbringen.

Dafür ist die mobile Variante des Spiels aber preislich wirklich attraktiv. Im App Store kostet der Farming Simulator 23 nur 9,99 Euro. Auf anderen Plattformen, etwa für die Nintendo Switch, kostet das Spiel auch als Download stolze 44,99 Euro. Und zumindest was die Beschreibungen für die beiden Plattformen angeht, scheint es keine echten Unterschiede zu geben.

Was im Farming Simulator 23 im Mittelpunkt steht, müssen wir wohl nicht groß erklären: Die Landwirtschaft. „Werde moderner Landwirt, bediene mehr als 100 authentische Maschinen und bewältige mit ihnen eine breite Palette landwirtschaftlicher Aktivitäten: Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele andere renommierte Hersteller aus der ganzen Welt bilden einen umfangreichen Fuhrpark“, heißt es in der Beschreibung im App Store.

Die wichtigsten Funktionen des Farming Simulator 23

Steuere realistische Traktoren, Erntemaschinen, Feldspritzen und mehr

Kümmere dich um Nutztiere wie Kühe, Schafe – und jetzt auch Hühner!

Tonnenweise Möglichkeiten auf zwei neuen Karten, inklusive Sammelobjekten!

Neue Gameplay-Features – darunter Pflügen und Unkrautbekämpfung

Ein Tutorial-Modus, KI-Helfer und eine neue Autoload-Funktion für Baumstämme/Paletten unterstützen dich auf

deiner Farm

Nicht beeindrucken lassen solltet ihr euch von der Angabe, dass das Spiel nur auf Englisch zur Verfügung stehen wird. Bei den Vorgängern war die deutsche Lokalisierung stets inklusive und wir gehen nicht davon aus, dass sich daran etwas ändern wird.