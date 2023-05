Gurman bestätigt größere Displays für das iPhone 16 Pro

Das iPhone 15 ist noch nicht vorgestellt, da gibt es schon zahlreiche Spekulationen über das iPhone 16. Zuletzt haben wir schon mehrfach gehört, dass das iPhone 16 Pro ein größeres Display bekommen soll, jetzt bestätigt auch der renommierte Apple-Experte und Leaker Mark Gurman diesen Umstand.

In seinen neusten Power On-Newsletter spricht Gurman über das iPhone 16 Pro und dessen Display. Dieses soll, wie von anderen Leakern schon erwähnt, „um ein paar Zehntel Zoll in der Diagonale“ wachsen. Display-Experte Ross Young hat uns schon die Details mit auf den Weg geben, so soll as iPhone 16 Pro ein 6,3″ großes Display erhalten, das iPhone 16 Pro ein 6,9″ großes Display. Auch Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und der Twitter-Leaker Unknownz21 haben diese Gerüchte bestätigt.

Die Basis-Modelle, also das iPhone 16 und iPhone 16 Plus, sollen auf die bekannten Displaygrößen setzen und nicht größer werden.

Bis zur Vorstellung der iPhone 16-Modelle im Herbst 2024 ist noch viel Zeit. Bis dahin werden wir sicherlich noch einige Gerüchte präsentiert bekommen.

Foto: 9to5mac.