Bandwerk: Armband aus dem 1969er Mercedes-Benz 280 SL Pagode

Der Münchner Hersteller Bandwerk hat sich mal wieder ein altes Auto geschnappt – oder besser gesagt das Leder daraus. Nachdem es zuletzt Sondereditionen aus einem 1985er BMW M635CSi und einer Corvette C2 gab, könnt ihr heute Abend ein Apple Watch Armband kaufen, dessen Leder aus einem 1969er Mercedes-Benz 280 SL Pagode stammt.

Die Sonderedition Cannstatt wird ab 20:00 Uhr für einen Preis von 179 Euro verkauft und ist auf 199 Exemplare limitiert. Das heißt: Bei Interesse solltet ihr wirklich schnell sein, bei den vorherigen Aktionen war das Armband nach wenigen Stunden ausverkauft. Zuschlagen könnt ihr nur im Online-Shop von Bandwerk.

Bevor wir uns um die Details der Sonderedition kümmern, noch ein paar generelle Infos zu den Lederarmbändern von Bandwerk. Auf der Produktseite könnt ihr euer Apple Watch Modell, die Gehäusegröße und das Material für den Adapter auswählen, so dass das Armband haargenau zu eurer Apple Watch passt.

Das erwartet euch bei Sonderedition Cannstatt von Bandwerk

Das Leder, aus welchem die Sonderedition Cannstatt gefertigt wurde, stammt aus dem Interieur eines 1969er Mercedes-Benz 280 SL Pagode. Für das in roter Farbe gehaltene Armband hat sich das Team von Bandwerk noch etwas ganz besonderes einfallen lassen: Das topographische Höhenprofil des Ortes, an dem Gottlieb Daimler seine erste Werkstatt errichtete – die historische Stadt Cannstatt – ist in das Leder jedes einzelnen Armbandes geprägt. Optisch auf jeden Fall eine tolle Idee, um das Armbad noch etwas individueller zu gestalten.

Und selbst die Innenseite des Armbands kann sich sehen lassen. Dort finden wir neben dem Logo von Bandwerk und dem Hinweis auf deutschen Handwerkskunst auch die Prägung der limitierten Edition inklusive der einzigartigen Nummer des Armbands. Produziert wurden, wir eingangs schon erwähnt, nur 199 Exemplare.

Optisch macht das Armband aus meiner Sicht wirklich her, mir gefällt der Look wirklich gut. Auf der anderen Seite ist da eben auch der Preis von 179 Euro, der wirklich happig ist. Für Mercedes-Fans, die sich ein exklusives Armband wünschen, aber sicherlich eine tolle Sache.