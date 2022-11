Ecovacs Black Friday Deals: X1 Omni für nur 999 Euro, X1 Plus für 699 Euro

Anzeige. Der Ecovacs X1 Omni zählt zu den modernsten Geräte seiner Zunft und bietet eine Absaug- und Wischstation an, damit der Roboter möglichst lange autark arbeiten kann. Meinen ausführlichen Testbericht habe ich schon veröffentlicht, anbei findet ihr noch einmal die wichtigsten Details. In der Black Friday Woche könnt ihr den X1 Omni für nur 999 Euro statt 1299 Euro kaufen.

Der Roboter selbst verfügt über zwei echte Wischpads, mit denen noch mehr Dreck gelöst werden kann. Diese werden in der Station befeuchtet und gereinigt, zudem gibt es eine Heißlufttrocknung, damit die Wischpads nicht nass in der Station verbleiben. Die Navigation erfolgt intelligent, mit einer Kamera und der AIVI 3D-Technologie werden auch kleinere Objekte gut erkannt und umfahren.

Die Saugleistung beträgt bis zu 5000 Pa, die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 260 Minuten. Die Tanks sind mit je 4 Liter sehr groß, zudem werden ein Reinigungswerkzeug sowie Ersatzwischpads mitgeliefert. Die Anbindung an die Ecovacs-App erfolgt zuverlässig und schnell, die Handhabung ist einfach, das Design modern und es sind zahlreiche Einstellungen möglich. Zeitpläne, NoGo-Zonen, ein Verlauf, Firmware-Updates und vieles mehr.

Der Ecovacs X1 Omni ist eine klare Empfehlung meinerseits. Die Station ist mit 45 x 57,5 x 42 Zentimeter wirklich groß, optisch aber sehr schlicht. Verfügbar ist eine weiße (200 Euro Coupon manuell aktivieren) sowie eine schwarz/graue Variante.

Ecovacs X1 Turbo für 799 Euro

Der X1 Turbo ist der kleine Bruder vom X1 Omni. Hier gibt es ebenfalls eine Station, allerdings verzichtet man hier auf einen zusätzlichen Staubbeutel – demnach muss man die Staubbox im Roboter immer manuell entleeren. In der Station gibt es je einen 4 Liter großen Tank für Frisch- und Dreckwasser. Der Roboter ist der gleiche und funktioniert gleich. Der X1 Turbo wird aktuell für 799 Euro verkauft.

Ecovacs X1 Plus für 699 Euro

Der Ecovacs X1 Plus bietet eine Absaugstation und verzichtet auf Wassertanks für die Wischfunktion. Genau aus diesem Grund kommt hier auch nur eine Wischplatte zum Einsatz, die über Vibration Schmutz löst. Auch hier hist die AIVI 3D Hinderniserkennung verfügbar, mit 5000 Pa Saugkraft werden auch Teppiche gut gereinigt. Wer den Fokus nur auf das Saugen legt, bekommt hier einen tollen Roboter mit automatischer Entleerungsfunktion geboten. Kostet im Moment nur 699 Euro statt 1099 Euro.

Ecovacs T10 für 499 Euro, T10+ für 699 Euro

Der Ecovacs T10 bietet ein 4-Stufen-Reinigungssystem und verfügt ebenfalls über die AIVI 3.0 Hinderniserkennung mit künstlicher Intelligenz. Die Saugstärke liegt bei 3000 Pa und mit dem 5200 mAh großen Akku kann der Roboter bis zu 260 Minuten am Stück arbeiten. Hier kommt ein herkömmliches Wischtuch zum Einsatz, auf der Front gibt es zwei Seitenbürsten. Wie bei den anderen Geräten kann man das Kamerabild auch live per App streamen. Der T10 kostet am Black Friday nur 499 Euro statt 699 Euro. Der Ecovacs T10+ mit Absaugstation liegt bei 699 Euro statt 899 Euro.

Ecovacs N8+ für 369 Euro

Der Ecovacs N8+ richtet sich an Einsteiger, die einen guten und günstigen Saug- und Wischroboter suchen. Die Navigation ist noch nicht ganz so intelligent, die Saugkraft mit 2300 Pa nicht ganz so stark. Aber: Hier gibt es eine Absaugstation mit einem 2,5 Liter großen Beutel, der nur gelegentlich gewechselt werden muss. Speichern könnt ihr zwei Karten für mehrere Etagen. Kostet aktuell nur 369 Euro statt 479 Euro.

Ecovacs W1 Pro Fensterputzroboter für 342,65 Euro

Wer nicht nur seine Böden und Teppiche reinigen will, kann sich den Ecovacs W1 Pro Fensterputzroboter ansehen. Dieser reinigt eure Fenster automatisch, wobei ihr den Roboter natürlich manuell ans nächste Fester heften müsst, gleichzeitig muss immer eine Steckdose in der Nähe sein, da der Roboter mit Kabel betrieben wird. Die Saugkraft liegt bei 2800 Pa, gereinigt wird mit einem Mikrofaser-Reinigungspad. Es handelt sich um die neuste Version aus dem Jahr 2022. Zum Black Friday müsst ihr nur 342,65 Euro statt 449 Euro bezahlen.