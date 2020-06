Epic verschenkt chaotisches Couch-Koop-Kochspiel “Overcooked”

Jede Woche gibt es im Epic Games Store ein tolles Gratis-Spiel. Noch bis Donnerstag könnt ihr euch das Windows-Game “Overcooked” gratis sichern und spart so 14 Euro. Und obwohl das Thema Kochen hier im Fokus steht, benötigt ihr keine echten Koch-Skills.

Overcooked ist ein chaotisches Couch-Koop-Kochspiel für ein bis vier Spieler. Arbeitet mit anderen Köchen im Team, um leckere Gerichte zuzubereiten und sie den hungrigen Gästen zu servieren, bevor sie wütend davonstürmen. Schärft eure Messer und setzt eure Kochmützen auf. In diesen irren Küchen trennt sich die Spreu vom Weizen. Strengt euch an, sonst ist die Sache gegessen!

Das Zwiebelreich ist in Gefahr und nur hohe Kochkunst kann es retten! In Overcooked müssen Spieler durch knallharte und ungewöhnliche Küchen reisen, um Meisterköche zu werden. Nur so können sie das uralte, essbare Böse bezwingen, welches das Land heimsucht.

Ob ihr euch an den appetitlichen lokalen Koop-Modus herantraut oder als Einzelspieler euer eigenes Süppchen kochen wollt, ihr werdet neue Level, neue Kochcharaktere und sogar kompetitive Herausforderungslevel freischalten. Dort können sich Zweierteams gegenseitig in die Pfanne hauen.