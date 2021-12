Für Neukunden: 5 Monate Apple Music über Shazam kostenlos erhalten

Sei es Spotify, Amazon Music, Deezer oder Tidal: Alle Musikstreamingdienste buhlen um neue Kunden und Kundinnen und locken häufig mit Gratis-Monaten. Falls ihr euch für Apple Music interessiert, könnt ihr als Neukunde oder Neukundin jetzt 5 Monate gratis testen.

Über Shazam (App Store-Link) verschenkt Apple 5 Monate Apple Music, das geht am einfachsten über die Webseite www.shazam.com/de/applemusic. Optional könnt ihr auch in der Shazam-App über die Einstellungen → Apple Music → Weitere Details auf das Angebot zugreifen. Apple selbst bietet lediglich 3 Monate kostenlos an.

Apple Music beinhaltet über 90 Millionen Songs und 30.000 Playlists. Zudem gibt es Support für 3D Audio und dynamisches Head Tracking. Mit Siri könnt ihr schnell und einfach Songs, Alben, Radiostation oder auch Playlists abspielen. Es gibt Songtexte in Echtzeit, Support für CarPlay, kuratierte und personalisierte Playlists, Offline-Musik und vieles mehr.