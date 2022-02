Gucci Case für die AirPods Max kostet 730 Euro

Die AirPods Max wurden 2020 eingeführt und das zugehörige Smart Case wurde immer wieder kritisiert, da es einfach wenig Schutz bietet und eher einfach gestaltet ist. Und wenn ihr der Meinung seid, dass die AirPods Max ein Schnäppchen sind, dann könnt ihr euch sicherlich auch das „Gucci Ophidia“ Case für die AirPods Max leisten – für 730 Euro.

Lifestyle-Objekte werden in typischer Gucci Manier für die Gegenwart inszeniert. Dieses AirPods Max-Etui verbindet mit seinen Designelementen nach Archiv-Vorbild Vintage-Flair mit zeitgemäßem Charme. Als Anspielung auf den Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist die Innenseite mit dem lateinischen Wort „Hodiernum“, was „heute“ bedeutet, verziert. Dank verstellbarem Schulterriemen eröffnet das vielseitige Accessoire verschiedene Tragemöglichkeiten.

Unklar ist derweil, ob das Gucci-Etui Magnete integriert, so wie es bei Apples Smart Case der Fall ist. Die Magnete werden dazu verwendet, um die AirPods Max in den Schlafmodus zu setzen, wenn die Kopfhörer nicht in Gebrauch sind. Sollte Gucci keine Magnete eingebaut haben, müsste man seine AirPods Max deutlich öfter aufladen.

Jetzt die Frage an euch: Wer schlägt zu?