Inflation bekämpfen: iOS-App „Coinpanion“ bietet bis zu 5 Prozent Ertrag pro Jahr

Anzeige. Anfang Mai haben wir euch die Krypto-Investment-App Coinpanion genauer vorgestellt. Ich selbst bin im Bereich Krypto nicht stark versiert, aber genau hier setzt Coinpanion auch an und möchte das Investieren in Krypto besonders einfach machen – auch ohne viel Vorwissen. Seit wenigen Tagen bietet man über die Partnerbank mit der ältesten Bank Deutschlands ein Konto an mit bis zu 5 Prozent Ertrag pro Jahr. Das ist rund 20-mal so viel wie die meisten Banken liefern können. Wie das geht, erklären wir kurz.

Coinpanion Euro Bonus Account startet

Das Krypto-Startup Coinpanion aus Wien geht gerade mit dem „Euro Bonus Account“ live und bietet Kunden und Kundinnen bis zu 5 Prozent jährliche Erträge auf die Überweisung auf das Konto. Das Ganze wird über DeFi (Decentralized Finance, hier eine Erklärung) erzielt. Als prominente Partner werden hier das Bankhaus Von der Heydt, der Wertpapierspezialist Bankhaus Scheich und der Krypto Experte tradias aufgeführt.

Die Vorteile der neuen Funktion

Ihr profitiert, sobald ihr mehr als 10 Euro aufs Konto lädt. Das Geld liegt auf der ältesten Bank Deutschlands. Coinpanion arbeitet mit dem Bankhaus Von der Heydt sowie dem Bankhaus Scheich.

Bis zu 5 Prozent pro Jahr bekommen gegen die Inflation

Wöchentliche Gutschrift direkt auf euer Euro-Bonus-Konto

Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro

Ca. 20-mal so viel wie bei eurer durchschnittlichen Bank durch Zinsen

Keine Gebühren

Jederzeit (24h/7) Geld wieder auszahlen lassen

Wie CEO Alexander Valtingojer auf LinkedIn verraten hat, wird der neue „Euro Bonus Account“ mit Decentralized Finance im Hinterkopf ins Leben gerufen. Damit ist die Blockchain basierte Finanzierungsform gemeint, die ohne Makler oder eine Börse auskommt. Ihr investiert also indirekt in diese Technologie, in dem ihr euer Geld auf den Account lädt. Davon merkt ihr jedoch nichts. Für euch ist es so, als hättet ihr ein neues Konto bei einer Online-Bank oder einem Online-Broker. Nur eben mit bis zu 5 Prozent Ertrag, was bei der Bank Zinsen wären.

Als Coinpanion-Kunde oder Kundin kann man einen neuen Euro Bonus Account anlegen und muss mindestens 10 Euro auf sein Guthabenkonto bei Von der Heydt einzahlen. Der Euro Bonus kann bis zu 5 Prozent pro Jahr der Summe des Guthabens betragen und wird dabei wöchentlich auf das Guthabenkonto gutgeschrieben. Auszahlungen können dabei jederzeit vorgenommen werden, hier gibt es zudem keinerlei Servicegebühren. Alle Daten, Guthaben und mehr kann man in der App einsehen, wobei hier auch automatisch monatliche Abrechnungen abrufbar sind.

Wer ist „Coinpanion“ nochmal?

Wer Geld investiert, in welche Anlagen auch immer, sollte sich vorher aber durchaus ein gesundes Grundwissen aneignen, denn es gibt auch hohe Risiken. Der Vorteil aber hier ist: Ihr müsste euch nicht mit den mittlerweile über Tausenden Kryptowährungen auseinandersetzen. Bei Coinpanion müsst ihr euch lediglich für ein Portfolio entscheiden und könnt selbst die Risikoklasse bestimmen. Je weniger Risiko man eingeht, desto niedriger fällt der Ertrag aus. Bei einem Portfolio mit mehr Risiko kann man aber auch schneller sein Geld verlieren, umgekehrt aber auch deutlich mehr Erträge erzielen.

Klickt euch gerne auf die Sonderseite zum neuen Coinpanion Euro Bonus Account, um noch mehr Details zu erhalten. Dort könnt ihr euch auch registrieren und einen neuen Account anlegen.

Abschließend die Frage an euch: Habt ihr Geld in Kryptowährungen investiert? Oder legt ihr euer Geld doch lieber aufs Sparkonto?