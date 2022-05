Coinpanion: Krypto-Investment-App startet in Deutschland durch

Anzeige. Die Krypto-Investment-App Coinpanion aus Wien ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Ich persönlich bin auf dem Gebiet nicht sehr versiert und habe lediglich ein Depot mit ein paar Aktien bei meiner Bank. Mit Kryptowährungen habe ich bisher nichts am Hut gehabt und genau hier möchte auch Coinpanion ansetzen, denn das Investieren in Krypto wird hier besonders einfach gemacht – viel Vorwissen wir nicht benötigt, dennoch empfehle ich ein gesundes Grundwissen in dieser Thematik, denn es gibt auch hohe Risiken.

Seit wenigen Tagen kann man Coinpanion auch hierzulande laden, ausprobieren und Investitionen tätigen. Dass Krypto-Investments interessant sind, zeigt der aktuelle Markt, unter anderem hat auch Tim Cook ausgeplaudert, dass auch er Kryptowährungen besitzt. Auch die Umbenennung von Facebook zu Meta spricht für sich, auch Microsoft investiert Milliarden Dollar in Spielerhersteller, die vom Metaverse träumen. Aktuell profitieren hier Experten und große Konzerne, Coinpanion möchte Krypto-Investments auch für Normales zugänglich machen, um vom Trend Metaverse und NFTs zu profitieren.

Keine eigene Recherche notwendig

Anders als bei typischen Krypto-Brokern entfällt mit Coinpanion die Recherche von mittlerweile Tausenden Kryptowährungen. Ihr müsst euch lediglich für ein gemanagtes Portfolio entscheiden, für die es verschiedene Risikoklassen gibt:

Vorsichtiges Portfolio : Für Anleger, die lieber auf Nummer sicher gehen. Dieses Portfolio hat einen starken Fokus auf Stablecoins (USDC), um das Risiko zu reduzieren und Dir konstante Erträge bis zu 6 Prozent generieren.

: Für Anleger, die lieber auf Nummer sicher gehen. Dieses Portfolio hat einen starken Fokus auf Stablecoins (USDC), um das Risiko zu reduzieren und Dir konstante Erträge bis zu 6 Prozent generieren. Ausgewogenes Portfolio : Für Investoren, die eine gute Balance zwischen Risiko und potenziellen Erträgen suchen. Statt Höhere Gewichtung der größeren Kryptowährungen mit optimierter Anlagestrategie.

: Für Investoren, die eine gute Balance zwischen Risiko und potenziellen Erträgen suchen. Statt Höhere Gewichtung der größeren Kryptowährungen mit optimierter Anlagestrategie. Abenteuerliches Portfolio : Für Investoren, die das Maximum rausholen wollen und größere Schwankungen aushalten. Gleichmäßige Gewichtung der großen und kleineren Kryptowährungen.

: Für Investoren, die das Maximum rausholen wollen und größere Schwankungen aushalten. Gleichmäßige Gewichtung der großen und kleineren Kryptowährungen. NFT & Metaverse-Portfolio : Für Investoren, die sich in den neuen virtuellen Lifestyle wagen wollen. Dieses Portfolio umfasst Gaming-Projekte, Virtual Reality und NFT-Infrastruktur.

: Für Investoren, die sich in den neuen virtuellen Lifestyle wagen wollen. Dieses Portfolio umfasst Gaming-Projekte, Virtual Reality und NFT-Infrastruktur. Weitere Details zu den Portfolios findet ihr hier.

Die Zusammenstellung des Portfolios baut auf einen ranking-basierten Score sowie anderen quantitativen Kennzahlen auf. So werden laufend mehr als 1000 Kryptowährungen, NFT, DeFi- als auch Metaverse-Trends analysiert und datengetrieben die vielversprechendsten Projekte ausgewählt, welche dann in smarten Portfolio-Kategorien gebündelt werden. Das Unternehmen begleitet somit die gesamte Abwicklung: vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht und Sparplan.

Das Risiko spielt mit

Erst vor Kurzem miteingestiegen ist auch der US-amerikanische Investor Wicklow Capital, international bekannt als Early-Stage Investor in Krypto Unicorns wie Ledger, Blockchain.com, NYDIG und Crusoe Energy Systems, die Gründer der Kreditvergleichsplattform Finanzcheck.de, Andreas Kupke und Moritz Thiele und der ehemalige CMO von Bitpanda, Michael Pötscher. Im April konnte Coinpanion damit das Seed Investment vom Herbst 2021 (Anm.: 1,8 Millionen Euro) auf insgesamt 5,5 Millionen Euro aufstocken – eines der bislang höchsten Seed Investments in der österreichischen Startup Geschichte.

Während man bei Banken kaum noch Zinsen und Rendite einfahren kann, sieht das auf dem Markt der Krypto-Investments anders aus. Je nach gewählten Portfolio kann man mehr oder weniger Gewinn machen, allerdings ist der Markt oft schwankend und Verluste sollte man definitiv mit einrechnen. Daher mein Tipp: Wer Geld anlegen möchte, sollte nicht sein komplettes Vermögen in eine einzelne Anlage stecken.

Ab 50 Euro geht es los

Um Coinpanion nutzen zu können, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und in der EU (+Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island) leben. Ein Portfolio kann man schon mit 50 Euro Startguthaben eröffnen. Wenn man in ein Portfolio investiert fällt eine Servicegebühr von 2 Prozent pro Jahr an. Alle Gebühren können in der Transaktionshistorie eingesehen werden.

Auszahlungen sind jederzeit möglich, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Gut: In Zusammenarbeit mit Blockpit bietet Coinpanion einen kompletten Steuerbericht kostenlos zum Download an.

Für appgefahren-User: 20 Euro Bonus

In Zusammenarbeit können wir euch einen 20 Euro Bonus anbieten. Meldet euch dafür einfach über unseren Link an und nutzt den Gutscheincode appgefahren20.

Die Vorteile von Coinpanion

Zeitersparnis: keine aufwendige Recherche und Analyse

Analysiert werden für euch mehr als 11.400 Krypto-Coins. So profitiert ihr von den besten, ohne davon wirklich Ahnung haben zu müssen

In über 20 Ländern verfügbar

Einfachheit: Mit wenigen Klicks, in nur 5 Minuten einsteigen

Startbonus: 20 Euro Einzahlungsbonus und bis zu 500 Euro Empfehlungsbonus

Umweltfreundlich: Alle Coinpanion-Portfolios sind CO2-neutral

Steuern einfach gemacht: Mit einem Klick erstellt Coinpanion Ihren kostenfreien Steuerreport

Für jeden gemacht: Unterschiedliche Portfolios nach Ihrem Risiko Appetit und mit nur 50 Euro Mindestinvestment

Krypto-ABC

Kryptowährungen bezeichnen digitale Vermögenswerte, die auch als Tauschmittel fungieren.

bezeichnen digitale Vermögenswerte, die auch als Tauschmittel fungieren. Assets : Der englische Begriffe meint Anlagen oder ganz einfach Vermögenswerte.

: Der englische Begriffe meint Anlagen oder ganz einfach Vermögenswerte. NFT : Die Abkürzung steht für „Non-Fungible Token“ (nicht austauschbare Token). Es handelt sich hierbei um rein digitale Sammelobjekte, die mit Kryptowährung bezahlt werden.

: Die Abkürzung steht für „Non-Fungible Token“ (nicht austauschbare Token). Es handelt sich hierbei um rein digitale Sammelobjekte, die mit Kryptowährung bezahlt werden. Metaverse : Das Metaversum gilt als die Zukunft des Internets und steht für einen kollektiven virtuellen Raum, der die Virtualität mit der Realität vereint.

: Das Metaversum gilt als die Zukunft des Internets und steht für einen kollektiven virtuellen Raum, der die Virtualität mit der Realität vereint. ETF steht für Exchange Traded Fund und ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbildet.

steht für Exchange Traded Fund und ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbildet. Bitcoin gilt als die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt.

Die Frage an euch: Habt ihr euch schon mit Kryptowährungen auseinandergesetzt? Habt ihr sogar schon Investments getätigt? Wir sind auf eure Kommentare und Erfahrungen gespannt.