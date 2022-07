Zahlungsverhalten in Deutschland 2021: Apple Pay beliebtester Mobile Pay-Anbieter

Die Bundesbank führt seit dem Jahr 2008 regelmäßig detaillierte Studien zur Verwendung von Zahlungsmitteln durch. Die neuesten Ergebnisse wurden nun in Form eines Berichts veröffentlicht. Die entsprechenden Daten wurden über das Marktforschungsinstitut Forsa von September bis Dezember 2021 von 5.870 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren per Telefon eingeholt. Die Befragten führten zudem ein dreitägiges Tagebuch, in welchem sie ihr Zahlungsverhalten dokumentierten. Der vollständige Bericht liegt hier als PDF vor.

Interessant ist vor allem, dass trotz der Coronavirus-Pandemie und der damit forcierten Kartenzahlung im Einzelhandel der Anteil an Barzahlungen zunächst im Jahr 2020 stark gesunken, im Jahr 2021 aber wieder gestiegen ist. Bargeld ist nach wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel in Deutschland: 58 Prozent aller alltäglichen Zahlungen werden bar getätigt. Nach Umsatz beträgt der Anteil 30 Prozent. Die Bundesbank berichtet:

„Durchschnittlich haben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 100 Euro im Portemonnaie sowie weitaus höhere Beträge als Reserve zu Hause. Die große Mehrheit hält es zudem für wichtig, auch künftig Bargeld nutzen zu können (69 Prozent). Für fast ein Drittel ist es nach wie vor grundsätzlich das bevorzugte Zahlungsmittel.“

Mittlerweile geben aber auch vier von zehn befragten Personen an, Kartenzahlungen oder andere unbare Zahlungsmittel zu bevorzugen, wenn sie die Wahl haben. Debitkarten wie die „girocard“ sind das zweithäufigste Zahlungsmittel: Seit 2017 ist ihr Anteil an Transaktionen auf 23 Prozent gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden vermehrt auch kleinere Beträge mit der Debitkarte bezahlt. Auch Kreditkarten konnten einen Aufschwung verzeichnen: Gegenüber 2017 ist ihr Anteil an den Zahlungen auf 6 Prozent gestiegen.

Durch die Coronavirus-Pandemie haben auch Einkäufe im Internet weiter zugelegt. Nunmehr 5 Prozent aller Transaktionen wurden mit Internetbezahlverfahren abgewickelt. Der überwiegende Teil (84 Prozent) wurde per PayPal beglichen, gefolgt von Klarna (8 Prozent) und giropay/paydirekt mit 4 Prozent.

Mobile Payment mit lediglich 3 Prozent der Transaktionen

Insbesondere für Apple-User interessant dürften die mobilen Bezahlverfahren sein, die über das Smartphone oder Wearables abgewickelt werden können. Mobiles Bezahlen gewinnt laut Bundesbank weiterhin an Bekanntheit, und Apple Pay das beliebteste Verfahren in diesem Bereich:

„So haben 17 Prozent der Befragten, die ein Smartphone besitzen, damit schon einmal im Laden bezahlt. Zudem haben rund 27 Prozent derjenigen, die ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch mit Bezahlfunktion besitzen, diese schon zum Bezahlen verwendet. Apple Pay ist hier das beliebteste Verfahren an der Kasse. Es wird von 38 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von mobilen Zahlungen üblicherweise verwendet, gefolgt von Bezahl-Apps einer Bank oder Sparkasse (25 Prozent) und Google Pay (18 Prozent). Trotzdem sind mobile Bezahlverfahren noch nicht in der Breite angekommen. Mit 3 Prozent ist ihr Anteil am Wert und der Anzahl der Transaktionen im stationären Handel weiterhin gering.“

Auch in anderen Segmenten entwickelt sich der Zahlungsverkehr weiter. Echtzeitüberweisungen stehen mittlerweile rund drei Viertel der Bevölkerung zur Verfügung. Im Hinblick auf ihre Zahlungsdaten sind die Deutschen allerdings weiter konservativ: Ganze 95 Prozent der befragten Personen können sich nicht vorstellen, ein Konto bei einem großen Technologiekonzern zu führen. 92 Prozent vertrauen der eigenen Hausbank oder Sparkasse.