Elon Musik will Twitter jetzt doch nicht mehr kaufen

Im April hat der Tesla-Boss Elon Musk angekündigt, dass er Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Die Verhandlungen waren zäh und der Deal auf Eis gelegt, da unter anderem nicht klar war, wie viele Fake-Accounts und Spam-Bots unter den aktuellen Nutzerzahlen sind.

Bloomberg berichtet nun, dass Musk einen Brief an Twitter gesendet hat, in dem er bestätigt, dass er die Fusionsvereinbarung mit dem Unternehmen kündigt. So soll Twitter „seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen“ sein.

Die ursprüngliche Vereinbarung enthielt eine Strafklausel in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Fall, dass Musk aus dem Geschäft aussteigt, allerdings scheint Twitter jetzt einen anderen Weg einschlagen zu wollen. Der Vorstandsvorsitzende von Twitter, Bret Taylor sagte in einer Erklärung, dass der Vorstand des Unternehmens „entschlossen ist, die Transaktion zu den ursprünglichen Bedingungen abzuschließen“ und dass er rechtliche Schritte einleiten wird, um den Fusionsdeal durchzusetzen. Mit anderen Worten: Twitter wird Elon Musk verklagen, um ihn zu zwingen, das Unternehmen wie versprochen zu kaufen.

Bleibt abzuwarten, wie diese Geschichte ausgeht…