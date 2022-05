Elon Musk: Deal zum Twitter-Kauf ist vorläufig ausgesetzt

Die Nachricht sorgte für Schlagzeilen in der Tech-Branche: Tesla-Milliardär Elon Musk wollte den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen. Der Twitter-Verwaltungsrat und Musk einigten sich daraufhin auf einen Deal, rund 44 Milliarden USD soll dem Unternehmer das soziale Netzwerk wert sein. Musk ist aber noch davon abhängig, dass ihm genügend Aktien verkauft werden. Bis Ende dieses Jahres soll der Deal aber abgeschlossen sein.

Nun verkündete Elon Musk jedoch, dass der Deal vorläufig ausgesetzt sei, „bis Details vorliegen, die die Berechnung stützen, dass Spam-/Fake-Konten tatsächlich weniger als 5 Prozent der Nutzer ausmachen“, erklärte der Tesla-CEO bei Twitter. Das soziale Netzwerk hatte zu Beginn dieser Woche entsprechende Schätzungen veröffentlicht. Aktuell kommt Twitter auf eine aktive Community von 226 Millionen Nutzer und Nutzerinnen.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022