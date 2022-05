Gear4 veröffentlicht neue Solo Loop-Armbänder für die Apple Watch

Wenn ich auf mein Handgelenk schaue, sehe ich meine aktuelle Apple Watch immer noch sehr zufrieden in ein flexibles Nylonband von Zelal Bands gehüllt. Die Armbänder im Solo Loop-Style sind einfach superpraktisch, schnell angelegt und können auch in der Waschmaschine gewaschen werden. Unseren Testbericht dazu findet ihr hier.

Doch auch Apples hauseigene Solo Loop-Bänder erfreuen sich aufgrund der obigen Charakteristika großer Beliebtheit. Der große Nachteil: Sie sind mit Preisen ab 49 Euro für die Silikon-Variante und 99 Euro für die geflochtene Version deutlich teurer als vergleichbare Bänder. Die Zagg-Tochter Gear4 will nun zumindest in diesem Bereich eine Alternative bieten und hat einige Armbänder für die Apple Watch veröffentlicht, darunter auch ein geflochtenes Modell.

Das Gear4 Braided Watch Band kommt in insgesamt vier Farbvarianten – Storm, Marineblau, Waldgrün und Weinrot – daher und ist in drei verschiedenen Größen – S, M und L – erhältlich. Bedient werden zudem sowohl 38/40/41mm-, als auch 42/44/45mm-Apple Watches. Das klar von Apples geflochtenem Solo Loop inspirierte Band verfügt über das gleiche flexible Material, setzt aber auf einen kleinen Kunststoff-Steg zur Befestigung am Adapter. Besonders erwähnenswert ist auch der Preis: Statt Apples veranschlagten 99 Euro wird für das Gear4 Braided Watch Band nur etwas mehr als ein Drittel des Preises fällig, hier zahlt man 34,99 Euro im Webshop des Herstellers.

Auch ein weiteres Modell für sportliche Aktivitäten hat Gear4 auf den Markt gebracht, das Sport Watch Band. Es sieht identisch zu Apples Sport Loop Band aus, das in verschiedenen Farben in Apples Online Store für 49 Euro zu haben ist. Gear4 hat sich für insgesamt fünf klassische Farbvarianten – Schwarz, Grün, Marineblau, Rot und Gelb – entschieden und bietet diese Auswahl in den zwei Watch-Größen 38/40/41mm und 42/44/45mm an. Genau wie bei Apples Sport Loop wird das Band mittels eines Klettverschlusses am Handgelenk befestigt. Und auch hier stimmt der Preis: Gear4 verlangt statt 49 Euro nur 29,99 Euro für das Sport Watch Band. Auch hier kann die Bestellung direkt aus dem Webshop des Herstellers angestoßen werden.