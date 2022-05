Meross 3-in-1 Stehlampe mit HomeKit: Jetzt zum Bestpreis erhältlich

Der Hersteller Meross dürfte auch hier vielen Lesern und Leserinnen dank preisgünstigen Smart Home-Zubehörs mit HomeKit-Anbindung bekannt sein. Seit dem letzten Herbst, genauer gesagt Oktober 2021, gibt es von Meross auch eine praktische 3-in-1 Stehlampe, die sich in Apples Smart Home-System einbinden lässt.

Die vom Hersteller als „Meross Smarte Dimmbare LED Stehlampe mit Sprachsteuerung“ bezeichnete Lampe wird in schwarzer Farbe ausgeliefert und kann in drei Varianten aufgebaut werden. Entweder man nutzt die komplette Höhe von etwa 140 cm samt 1,8 kg schwerem Standfuß und stellt das Gerät als Stehlampe in die eigenen vier Wände, oder nimmt den oberen Teil ab und verwendet diesen entweder als Tisch- oder Klemmlampe. Die Lampe verfügt über einen 360-Grad-Schwanenhals sowie einen flexiblen Kopf, so dass sie in alle Richtungen für ein gerichtetes Licht gedreht werden kann.

Steuerung per HomeKit, Siri, Fernbedienung oder Touchpanel

Die Meross 3-in-1 Stehlampe lässt sich dimmen und kann auf unterschiedliche Arten gesteuert werden: Über die WLAN-Anbindung lässt sie sich über die Meross Smartphone-App oder auch über Apples HomeKit-App anwählen, zudem steht eine IR-Fernbedienung sowie ein Touchpanel direkt an der Lampe zur Verfügung. Über HomeKit ist es beispielsweise auch möglich, die Lampe zu automatisieren, so dass sie zu bestimmten Zeiten an- und ausgeschaltet wird. Auch eine Sprachsteuerung über HomeKit, Amazon Alexa und den Google Assistant ist integriert.

Die technischen Daten der Meross Lampe lesen sich zudem wie folgt:

Eingang: 10V/1,2A

Nennleistung: 12W

Helligkeit: 650 Lumen

Farbtemperatur: 2700K-6000K

Stufenlose Helligkeit von 1-100%

6 Lichtmodi auf der Fernbedienung

Memoryfunktion für letzte Einstellung

Abmessungen Stehleuchte: 47 x 23 x 139 cm

Aufsteckbare Lampe: 47 x 23 x 59 cm

Tischleuchte: 47 x 23 x 56 cm

Kabellänge: 1,5 m

Drahtlose Standards: 2,4 GHz (unterstützt kein Unternehmens-WiFi)

Systemanforderungen: iOS 13 oder höher, Android 6.0 oder höher

Beim Marktstart wurde für die Meross Lampe noch 110 Euro verlangt, nun lässt sie sich zum Tiefstpreis von 79,99 Euro bei Amazon bestellen. Dies entspricht einer Ersparnis von satten 27 Prozent.