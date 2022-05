Für den nächsten Winter: Eve Thermo im 3er-Pack günstiger

Im Normalfall ist eure Heizung derzeit kalt, am Sonntag sollen es bei uns in Bochum bis zu 28 Grad werden und am Montag verabschiede ich mich in den Urlaub. Falls ihr schon jetzt für den nächsten Herbst und Winter vorsorgen wollt, dann schaut doch mal bei Cyberport vorbei.

Im Rahmen der Cyberdeals gibt es dort ein 3er-Pack der Eve Thermo Heizkörper-Thermostate mit HomeKit und Thread für nur 146,90 Euro (zum Angebot). Versandkosten fallen keine an, so dass der Einzelpreis bei 48,97 Euro liegt. Und das ist, bei einem Blick auf den Preisverlauf der letzten Monate, richtig gut. Aktuell kostet ein einzelnes Eve Thermo bei anderen Händlern mindestens 66,99 Euro.

Die Heizkörper-Thermostate werden einfach auf eure Heizungen geschraubt und ersetzen dort die klassischen Drehregler. Das Drehen übernimmt der Eve Thermo in Zukunft für euch, ihr müsst nur noch per HomeKit, Eve-App, Zeitplan oder Sprachbefehl eure Wunschtemperatur einstellen. Zudem ist auch eine Bedienung direkt am Thermostat möglich, was ich persönlich trotz aller Smart Home Technik immer ganz wichtig finde.