iPad 10: Die ersten Reviews sind verhalten, iPad Pro wie erwartet gut

Am 26. Oktober startet sowohl das iPad der 10. Generation als auch das neue iPad Pro in den Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll. Erste Reviews für das neue iPad sind jetzt da, gerne fassen wir für euch folgend die Stimmen zusammen.

The Verge: Im luftleeren Raum gibt es am iPad der 10. Generation wenig zu meckern. Es ist ein hervorragendes Tablet, das alles, was man von einem Tablet erwartet, sehr gut macht. Der Bildschirm ist zwar nicht so gut wie bei anderen iPads, aber immer noch gut genug, und die Leistung ist unübertroffen. Wäre dies das einzige iPad, das Apple verkauft, würden viele Leute es kaufen und wären damit vollkommen zufrieden.

Aber im Zusammenhang mit den vielen anderen iPads, die Apple verkauft, bin ich mir nicht sicher, warum man sich für dieses Gerät entscheiden sollte. Wenn die Kosten eine Rolle spielen, Sie ein iPad für ein Kind kaufen oder einen Kopfhöreranschluss benötigen, sollten Sie sich für das noch erhältliche und viel günstigere Modell der neunten Generation entscheiden. Für viele Leute ist das Modell der neunten Generation das bessere iPad für ihre Bedürfnisse. Wenn du ein größeres Display und ein moderneres Design möchtest, ist das iPad Air mit seinem besseren Display, dem noch schnelleren Prozessor und der besseren Zubehörlandschaft genau das Richtige für dich, und du bekommst es häufig für weniger als 100 Euro mehr als das neue iPad.

Computer Bild: Die neuen Funktionen wirken einfach nicht signifikant genug, um den Preisanstieg zu rechtfertigen – doch diese Falle hat sich Apple selbst gestellt: Der Konzern bot seine Einsteiger-Geräte über Jahre zum Kampfpreis an. Ob die gestiegenen Preise nun an der Rohstoff-Knappheit und Inflation liegen, oder weil Apple mehr Kapital aus seiner Dominanz auf dem Tablet-Markt schlagen will, sei dahingestellt.

t3n: Apple hat mit seinem iPd der zehnten Generation eigentlich ein gutes Tablet abgeliefert, mit dem viele Kund:innen glücklich werden sollten. Neben der ausgezeichneten Verarbeitung, dem guten Display und der Topleistung, die noch für Jahre ausreicht, bringt Apple endlich ein modernes Design mitsamt USB‑C-Port, der ab 2024 ohnehin zum Standard für Smartphones, Tablets und weitere Geräte wird.

Video-Reviews zum iPad 10

M2 iPad Pro: Solide Weiterentwicklung

Das iPad 10 ist zwar ein tolles Update, allerdings stellt sich die Frage, an wen sich das neue iPad überhaupt richtet. Beim iPad Pro stellt sich diese Frage nicht, hier handelt es sich um das High-End Tablet von Apple. Das neue M2 iPad Pro startet ebenfalls am Mittwoch, erste Stimmen findet ihr folgend.

MacStories: Ich bin jedoch hier, um zu sagen, dass die Apple Pencil Schwebe­funktion nicht nur das typische iPad-Zeichenerlebnis verbessert: Es ist auch eine tolle Möglichkeit, die iPadOS-Benutzeroberfläche zu steuern und den Touch-Interaktionen eine neue Dimension zu verleihen. Ich hatte nicht erwartet, die Apple Pencil Schwebe­funktion überhaupt zu verwenden, da ich kein Künstler bin. Seine native Integration mit Oberflächenelementen im gesamten System hat sich als eine meiner Lieblingsergänzungen zu iPadOS in diesem Jahr herausgestellt – definitiv mehr als der Stage Manager.

Six Colors: Das ist die vierte Überarbeitung dieses Designs ohne wesentliche äußere Veränderungen. Es ist ein gutes Design, ja, aber es ist ein wenig frustrierend, dass es seit vier Jahren kein Update gab. Die neu positionierte FaceTime Kamera des iPad der 10. Generation wäre in einem neuen iPad Pro willkommen. Eine überarbeitete Version des im April 2020 eingeführten Magic Keyboard mit einer zusätzlichen Reihe von Funktionstasten wie beim Magic Keyboard Folio wäre ebenfalls schön.

Doch während das Low-End-iPad in die Zukunft weist, verharrt das M2 iPad Pro im Stillstand. Das Display ist gegenüber der M1-Generation unverändert, was bedeutet, dass nur das 12,9-Zoll-Modell das exzellente Liquid Retina XDR-Display erhält und das 11-Zoll-Modell außen vor bleibt. Es gibt mehrere iPads in der 11-Zoll-Größe, es wäre also schön, wenn sich das iPad Pro etwas besser vom iPad Air unterscheiden würde. Ist es aber nicht.

Engadget: In der kurzen Zeit, in der ich das neueste 12,9-Zoll-iPad Pro getestet habe, kann ich sagen, dass es viel reaktionsschneller ist als mein persönliches 11-Zoll-iPad Pro aus dem Jahr 2020 und auch das neue iPad, das ich ebenfalls getestet habe. Diese anderen Geräte sind nicht im Geringsten langsam, aber das iPad Pro mit M2 reagiert fast sofort auf alles. Das Gleiche kann man natürlich auch über das M1 iPad Pro sagen, vor allem angesichts meines bescheidenen Workflows.