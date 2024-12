Jubiläum im App Store: Der DB Navigator wird 15 Jahre alt

Was war eigentlich zuerst da? Euer erstes iPhone oder der DB Navigator (App Store-Link)? Mein iPhone 3GS habe ich Anfang Dezember 2009 in Belgien gekauft. Damit dürfte mein „iPhone-Leben“ quasi exakt so alt sein wie der DB Navigator, der feiert aktuell nämlich einen 15. Geburtstag.

Damals war die App natürlich noch lange nicht das, was sie heute ist. Gestartet ist der DB Navigator damals nur mit einer einfachen Auskunftsfunktion. Mittlerweile kann man in der App nicht nur Tickets kaufen, sondern auch einchecken, seinen Sitzplatz auswählen oder sich über die Wagenreihung informieren.

Spannende Facts rund um den DB Navigator

Pro Tag nutzen den DB Navigator rund 770.000 Menschen – so viele Menschen leben ungefähr in Frankfurt am Main.

Der DB Navigator verzeichnet pro Monat rund 218 Millionen Besuche. Das entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung Brasiliens, der Nummer Sieben in der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

2024 wurde die Reiseauskunft in der App rund 1,8 Milliarden Mal genutzt. Ungefähr so oft schlägt das Herz eines Menschen in 50 Jahren.

Wofür nutzt ihr den DB Navigator?

Ich habe den DB Navigator natürlich auch nach 15 Jahren noch auf meinem iPhone installiert. Ich nutze die App immer dann, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin – im Alltag von Bochum nach Wattenscheid (oder zurück). Denn bei der Bahn weiß man ja leider nie so genau, wann die Züge denn jetzt kommen. Zudem ist der DB Navigator natürlich bei Fernreisen im Einsatz, etwa zum Komfort-Check-in. Wofür nutzt ihr die App?

Als Alternative, vor allem für Bus und Straßenbahn, nutze ich hier in meiner Heimat die App der Essener Ruhrbahn. Ich finde die Aufmachung dort für kurze Strecken in der Stadt absolut gelungen. Zudem gibt es einige spannende Extras, wie etwa einen Abfahrtmonitor für Haltestellen in der Nähe, die in der Ruhrbahn-App bedeutend schneller zu finden sind.