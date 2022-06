Neues Apple-Zubehör: 35W-Ladegerät mit zwei USB-C-Ports & MagSafe 3-Kabel

Während der gestrigen Keynote hat Apple medienwirksam die neue Generation der eigenen Apple Silicon-Prozessoren vorgestellt, und damit auch erstmals ein MacBook Air und MacBook Pro mit dem neuen M2-Chip. Untergegangen ist dabei optionales Zubehör, das sich auch mit den beiden neuen Apple-Laptops verwenden lässt. Apple hat nun zwei weitere Ladegeräte im Apple Online Store gelistet, von denen einer auch den Weg in die EU-Regale finden wird, ebenso wie neue MagSafe 3-Ladekabel in mehreren Farben.

Die beiden Ladegeräte kommen im typischen Apple-Design in weißer Farbe mit abgerundeten Ecken daher und liefern jeweils eine Gesamtleistung von 35 Watt. Beide Modelle verfügen über jeweils zwei USB-C-Ports zum Anschluss von iPhones, iPads, MacBooks und anderem Zubehör. Die kompaktere Version der beiden Neuerscheinungen, die flacher an der Steckdose aufliegt und über einen einklappbaren Stecker verfügt, wird allerdings nicht in der EU vertrieben werden. Dies hängt wohl mit der Konstruktion der hiesigen EU-Stecker zusammen, die sich nicht so kompakt zusammenklappen lassen.

Beide Modelle werden für jeweils 59 USD bzw. 65 Euro angeboten werden. Das Modell in Standard-Größe (Apple Store-Link) wird bereits im deutschen Apple Store gelistet, ist aber aktuell noch nicht verfügbar. Die kompakte Version (Apple Store-Link) wird hierzulande nicht verfügbar sein. Deutlich günstiger und zudem leistungsfähiger geht es beispielsweise mit dem Anker Nano Pro (Amazon-Link), das für 46 Euro zu haben ist und bei zwei USB-C-Ports sogar 40W Leistung bietet.

Ebenfalls neu ist ein zwei Meter langes USB-C-auf-MagSafe 3-Ladekabel (Apple Store-Link), das in den vier Farben des neuen MacBook Air im deutschen Apple Online Store gelistet ist. Es kann auch mit dem 14″- und 16″-MacBook Pro verwendet werden, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden. Das Kabel, das auch im Lieferumfang des neuen MacBook Air enthalten ist, ist zwei Meter lang und verfügt über ein geflochtenes Design für zusätzliche Haltbarkeit. Die vier Farben (Silber, Midnight, Spacegrau und Polarlicht) werden für jeweils 55 Euro angeboten werden.