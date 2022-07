Nothing Phone (1): Exklusiver Vertrieb in Deutschland über die Telekom

Das Phone (1) des britischen Herstellers Nothing hat in den vergangenen Monaten für viel Furore gesorgt. Das 2020 gegründete Unternehmen um CEO Carl Pei, der auch schon den Elektronikhersteller OnePlus gründete und zu Erfolgen verhalf, hat das Smartphone als zweites Produkt nach den True Wireless-InEars Nothing ear (1) (aktuell nur 59,99 Euro) erst medienwirksam geteasert und dann offiziell angekündigt.

Das Nothing Phone (1) wird am 21. Juli 2022 auf den Markt kommen und dann exklusiv von der Deutschen Telekom als einzigem Netzprovider in Deutschland vertrieben werden. Das neue Smartphone ist ab sofort bei der Telekom vorbestellbar. So erklärte der magentafarbene Konzern heute in einer Mitteilung an uns.

Futuristisches Design trifft technische Innovation

Das Phone (1) will mit innovativem Design und neuester Technologie überzeugen: Es wird mit dem neuen Betriebssystem Nothing OS auf Android -Basis ausgeliefert und hat somit auch den vollen Zugriff auf den Google Play Store. Zudem verzichtet das Gerät auf jegliche vorinstallierte Bloatware, und soll dadurch besonders schnell und effizient arbeiten.

Optisch hebt sich die Benutzeroberfläche des Systems durch ein charakteristisches schlichtes Design ab. Das Smartphone verfügt über eine durchsichtige Glas-Rückseite mit integrierten LED-Lichtstreifen, dem sogenannten „Glyph Interface“. Das individuell einstellbare LED-Licht zeigt zum Beispiel an, wer gerade anruft. Die Dual-Kamera weist zwei 50 Megapixel-Sensoren auf, und das 6,55 Zoll große OLED Display mit 120 Hz verfügt über 1 Milliarde Farben mit adaptiver Bildwiederholungsrate. Das Smartphone ist in den Farben schwarz und weiß sowie mit unterschiedlichen Arbeits- und Datenspeichern erhältlich.

Kunden und Kundinnen der Telekom erhalten exklusiven Zugriff auf das Phone (1): In Kombination mit dem 24-monatigen MagentaMobil Tarif S mit Top-Handy ist das Gerät mit 8 GB Arbeits- und 256 GB Datenspeicher auf der Telekom-Website für 1 Euro erhältlich, die monatlichen Kosten belaufen sich auf 59,95 Euro. Ohne Tarif liegt der Preis für das Phone (1) je nach Ausführung zwischen 469 Euro und 549 Euro. Weitere Infos zum Nothing Phone (1) gibt es auch auf der Website des Herstellers.

Wie findet ihr die Idee mit der Glyph-Rückseite?

Fotos: Nothing/Telekom.