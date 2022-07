Prime Day Deals: Eine finale Übersicht inklusive Amazon-Services

Habt ihr das ein oder andere Schnäppchen am Prime Day gemacht? Die Preise am Prime Day sind oftmals richtig gut, ein Preisvergleich kann aber nicht schaden. Oftmals hat man ein Produkt ja schon etwas länger beobachtet und kennt die Preisstruktur – da kann man gut entscheiden, ob es sich um ein echtes Schnäppchen handelt. Der Prime Day geht in die finale Phase, ab Mitternacht laufen die meisten Angebote aus. Wir haben folgend eine Übersicht für euch, damit ihr euch bei Interesse noch einmal in die passenden Artikel klicken könnt.

Amazon Services günstiger testen

Ab morgen geht der normale Alltag dann weiter. Dann gibt es auch wieder vermehrt Apple-News, Testberichte und Co. Der Prime Day ist für uns aber durchaus ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung dieses Blogs und wir hoffen, dass ihr ein paar tolle Schnäppchen machen konntet.