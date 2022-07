Prime Day Deals: yeedi Saug- und Wischroboter mit bis zu 150 Euro Rabatt

Der Prime Day steht vor der Tür und der Roboterspezialist yeedi hat schon jetzt erste Deals vorab live gestellt. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Saug- und Wischroboter aus dem Hause yeedi getestet und wollen euch jetzt eine Übersicht der aktuellen Angebote mit auf den Weg geben. Beachtet: Um auf die reduzierten Preise zu kommen, aktiviert auf der jeweiligen Produktseite die Rabattgutscheine in Höhe von bis zu 150 Euro.

yeedi vac 2 pro für 349,99 Euro

Der yeedi vac 2 pro (Amazon-Link) ist eines der neusten Modelle, meinen Testbericht habe ich im April 2022 veröffentlicht. Da hier kein Laser-Turm zum Einsatz kommt, ist der Roboter nur 7,7 Zentimeter hoch und kann so auch unter besonders flachen Möbeln oder Sofas reinigen. Zusammen mit der neuen 3D Hinderniserkennung wurde die Navigation merklich verbessert. Während der Roboter zuvor direkt mit der Reinigung der Räume begonnen hat und die Ränder am Ende abgefahren ist, arbeitet der vac 2 Pro nun umgekehrt: Zuerst die Ränder, dann der Rest. Das ist auch die bessere Lösung.

Die Saugleistung mit bis zu 3000 Pa ist super, zudem gibt es ein oszillierendes Wischsystem für eine bessere Reinigung. Natürlich könnt ihr auch NoGo-Zonen fürs Wischen uns Saugen festlegen und weitere Einstellungen in der gut gemachten yeedi-App vornehmen.

Der yeedi vac 2 pro kostet nur noch 349,99 Euro statt 449,99 Euro, wenn ihr den 70 Euro Gutschein auf der Produktseite aktiviert und zusätzlich den Code SWHZUTNT im Warenkorb nutzt.

Hinweis: Der yeedi vac 2 pro ist mit der Absaugstation der yeedi vac station kompatibel. Die Station kann auch separat für 199,99 Euro erworben werden.

730 Bewertungen yeedi vac 2 pro Saugroboter mit Wischfunktion, Oszillation-Wischfunktion, 3D-Hindernisvermeidung,... Sofort vollständig sauber: Einzigartiges oszillierendes Wischsystem und Saugsystem mit einem Unterdruck von 3000 Pa bieten gleichzeitiges Saugen und...

Erkennen und umgehen: Das Aufräumen vor dem Reinigen gehört der Vergangenheit an, denn die 3D-Hindernisvermeidungstechnologie erkennt und umgeht...

yeedi vac station für 349,99 Euro

Die yeedi vac station (Amazon-Link) ist besonders dann praktisch, wenn man nicht ständig den Staubbehälter manuell ausleeren möchte. Die Station saugt den Staub und Dreck aus dem Roboter in die Station, in der ein Staubsaugerbeutel integriert ist. So könnt ihr rund 30 Tage saugen und wischen, bevor dann der Beutel in der Station voll ist. Der Absaugvorgang ist natürlich einmal kurz laut, aber ich lasse meinen Roboter zum Beispiel immer dann arbeiten, wenn niemand zuhause ist.

Der Roboter selbst bietet 3000 Pa Saugstärke und kann bis zu 200 Minuten am Stück arbeiten. Über Kameras und Sensoren wird ein Grundriss der eigenen Wohnung erstellt, die entsprechende Karte könnt ihr in der yeedi-App einsehen und bearbeiten. Ihr könnt Räume einzeichnen, NoGo-Zonen wählen oder einen Zeitplan anlegen.

Aktuell kostet die yeedi vac station nur 349,99 Euro statt 499,99 Euro. Das ist ein wirklich toller Preis für einen guten Roboter inklusive Absaugstation – da zahlt man bei anderen Anbieter auch gerne mal doppelt so viel.

1.009 Bewertungen yeedi vac Station Saugroboter mit Absaugstation (vac max + Absaugstation) 3000 Pa Saugleistung,... 30 Tage freihändiges Reinigen: Vergessen Sie das Staubsaugen und verabschieden Sie sich vom häufigen Reinigen von stinkenden Staubbehältern - die...

Unschlagbare 3000 Pa-Saugleistung sorgt für eine starke Schmutzaufnahme: Dank seiner 3000 Pa starken Saugleistung und seinem 4-stufigen...

yeedi vac max für 239,99 Euro

Falls ihr auf die Absaugstation verzichten könnt, gibt es den yeedi vac max (Amazon-Link) auch einzeln im Angebot. Hier liegt der Preis bei 239,99 Euro statt 349,99 Euro. Es handelt sich dabei um das gleiche Modell, das auch zusammen mit der Station verkauft wird. Die Funktionen sind demnach gleich, ihr müsst lediglich den Staubbehälter selbst entleeren.

2.744 Bewertungen yeedi vac max Saugroboter mit Wischfunktion, 3000 Pa Saugkraft, Teppicherkennung, intelligente... [Unschlagbare Saugkraft von 3000 Pa für noch gründlicheres Saugen] Mit einer branchenführenden Saugkraft von 3000 Pa und 4-Stufen-Reinigungssystem...

[Erkennung der Bodenart und intelligente Auswahl des Reinigungsverfahrens] Hochentwickelte Teppicherkennungssensoren erlauben yeedi die intelligente...

yeedi vac hybrid für 209,99 Euro

Der yeedi vac hybrid (Amazon-Link) ist noch einmal etwas günstiger, bietet 2500 Pa Saugkraft und arbeitet rund 110 Minuten am Stück. Auch hier könnt ihr eine Karte in der App einsehen, euren Roboter einen Namen geben, Einstellungen vornehmen, Räume bearbeiten, Zeitpläne anlegen und mehr. Zudem können alle yeedi-Geräte auch mit Alexa und Google Assistant gekoppelt werden, um die Reinigung zum Beispiel über Sprachbefehle zu starten. Der yeedi vac hybrid kostet nur noch 209,99 Euro statt 299,99 Euro und gehört in die Kategorie Einsteigermodell.

2.744 Bewertungen yeedi vac hybrid Saugroboter mit Wischfunktion, Visual-Navigation, 2500 Pa Saugleistung, Raumkarte,... 2-in-1-Saug- und Wischroboter: Der Yeedi vac hybrid ist vielseitig und eignet sich zur Reinigung von trockenen und feuchten Verschmutzungen. Er saugt...

Echte Intelligenz: Die Technologie zur visuellen Kartenerstellung und ein Bodensensor erstellen eine Karte Ihres Wohnraums, wobei sie Yeedi wie zwei...

yeedi mop Station für 529,99 Euro

Ihr habt viele Hartböden und Fliesen zu reinigen? Dann ist die yeedi mop Station (Amazon-Link) die richtige Wahl. Während herkömmliche Geräte nur ein feuchtes Tuch hinterher ziehen, gibt es hier zwei richtige Wischpads, die sich drehen und deutlich besser reinigen – auch eine Saugfunktion ist mit dabei.

In der Station gibt es zwei Wassertanks, für Frischwasser und Dreckwasser. Diese müssen natürlich gelegentlich aufgefüllt beziehungsweise geleert werden. Im Test konnte ich gute Ergebnisse erzielen, auch etwas hartnäckigere Flecken wurden entfernt. Die Navigation ist in Ordnung, auch hier ist der Roboter selbst nicht so hoch, da hier kein Laserturm zum Einsatz kommt.

Die automatische Reinigung der Pads funktioniert gut, wobei eine händische Reinigung ab und zu zu empfehlen ist. Der yeedi Roboter mit Mop Station ist ein interessantes Produkt. Wer wirklich den Fokus auf das Wischen legt, ist hier gut bedient. Die Wischfunktion ist gut und zuverlässig, die automatische Reinigung der Pads in Ordnung. Die Saugfunktion ist ebenfalls gut, allerdings ist die Navigation des Roboters nicht ganz so intelligent wie bei Geräten mit Lasersensor.