VirtualBox 7.0: Kostenlose Virtualisierungssoftware mit großem Update

Ihr habt einen Mac im Einsatz, wollt aber auf Windows nicht komplett verzichten? Dann könnt ihr mit dem kostenlosen Programm VirtualBox auch eine Windows-Installation am Mac vornehmen und diese gleichzeitig nutzen. Gleiches erlauben ja auch Parallels oder VMware.

VirtualBox ist sicherlich nicht ganz so funktionsstark wie bei beiden anderen Programme, kann dafür aber kostenlos genutzt werden. Mit Version 7.0 bessern die Entwickler an vielen Stellen nach, unter anderem ist die App jetzt mit dem von Apple bereitgestellte Hypervisor-Framework kompatibel und sorgt so für mehr Geschwindigkeit und eine bessere Zuverlässigkeit. Gleichzeitig werden virtuelle Maschinen jetzt vollständig verschlüsselt, einschließlich der VM-Konfigurationsprotokolle. Alle Änderungen im Wortlaut findet ihr hier.

VirtualBox ist weiterhin nur für Intel-Macs optimiert. Wer einen Mac mit Apple Silicon beziehungsweise M1- oder M2-Chip im Einsatz hat, kann bisher lediglich eine Entwickler-Vorschau herunterladen und nutzen.

VirtualBox 7.0 für macOS ist rund 130 MB groß und kann kostenlos geladen werden.