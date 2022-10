mehr-tanken vergleicht jetzt E-Tarife und Ladekosten

Wer mit einem E- oder Hybrid-Fahrzeug unterwegs ist und unterwegs Strom tanken möchte, kann mit der kostenlosen mehr-tanken App (App Store-Link) nicht nur die nächste Ladestation finden, sondern ab sofort auch Tarife und Kosten pro Ladevorgang vergleichen.

In der App könnt ihr eure bevorzugten Anbieter und Tarife speichern, oftmals ist man ja nicht nur auf einen Anbieter festgelegt. Hat man hier seine Auswahl getroffen, werden in der Übersicht der jeweiligen Ladesäule die Tarife und Kosten angezeigt. So kann man vorab schon prüfen, an welcher Station man gerade am günstigsten tanken kann.

Die mehr-tanken App bietet weiterhin Zugriff auf Spritpreise und bietet zudem einen Wochenverlauf an, um einsehen zu können, wie sich die Preise geändert haben. Zudem könnt ihr einen Preisalarm anlegen, einen Dark Mode nutzen, diverse Filter anwenden und Favoriten speichern.

Wer mehr-tanken ohne Werbung nutzen möchte, zahlt entweder 99 Cent pro Monat oder 4,99 Euro pro Jahr. Der Download 72,8 MB groß und mit iPhone, iPad und Apple Watch kompatibel.