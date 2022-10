Meta Quest Pro: Mark Zuckerberg stellt neues Mixed-Reality-Headset vor

Der CEO vom Meta-Konzern, ehemals als Facebook bekannt, Mark Zuckerberg, hat gestern während der jährlichen Connect-Konferenz ein neues Mixed-Reality-Headset präsentiert. Das Meta Quest Pro soll laut Zuckerberg dazu dienen, „das Metaverse zur Realität zu machen“ und kommt mit einigen Features daher, die auch für Apples erstes AR-/VR-Headset vermutet werden, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll.

Metas neues Mixed-Reality-Headset vereint sowohl Augmented- als auch Virtual-Reality-Funktionen und ist mit Pancake-Linsen ausgestattet, die es gleichzeitig kompakt halten und eine hohe Auflösung bieten sollen. Das Meta Quest Pro verfügt auf der Rückseite über einen gebogenen Akku für eine ergonomische Passform und verwendet hochauflösende, nach außen gerichtete Kameras, um viermal so viele Pixel zu erfassen wie das Meta Quest 2 der vorherigen Generation. Im Vergleich zu Apples mutmaßlichem Headset, das Gerüchten zufolge Mikro-OLED-Displays verbauen soll, kommen bei Metas Neuerscheinung LCD-Displays zum Einsatz.

Apples AR-/VR-Headset soll laut Gerüchten mehr als ein Dutzend Kameras für Features wie Augenverfolgung, räumliche Erkennung, Mimik- und Hauterkennung haben. Meta setzt an dieser Stelle bei der Quest Pro auf zehn hochauflösende Sensoren für Eye-Tracking-Funktionen und ist laut Meta in der Lage, „natürliche Gesichtszüge zu erfassen“, um diese in einen virtuellen Avatar einzubinden.

Auslieferung ab dem 25. Oktober – aber nicht in Deutschland

Meta erklärt ebenfalls, dass sich das Meta Quest Pro zudem nutzen lassen wird, um die virtuelle mit der physischen Welt zu verbinden. So kann beispielsweise ein virtueller Arbeitsplatz eingerichtet werden, an dem man dann eine physische Tastatur und Maus zum Arbeiten verwendet. Zu den weiteren Features des Meta Quest Pro-Headsets gehören ein Qualcomm Snapdragon XR2+ Chip, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, Touch Pro-Controller mit 3D-Positionstracking und eine 45W-Ladestation.

Das Meta Quest Pro lässt sich auf der US-Website ab heute vorbestellen und soll zum Preis von 1.499,99 USD ab dem 25. Oktober 2022 ausgeliefert werden. Auf der deutschen Meta-Website ist die Neuerscheinung nicht bestellbar.

In einem ausführlichen Interview mit The Verge spricht Meta-CEO Mark Zuckerberg im Detail über das neue Meta Quest Pro-Headset, und äußert sich gegenüber dem Tech-Magazin auch zu seiner Vision des Metaverse. Das Interview kann sowohl als YouTube-Video, als auch als Transkript bei The Verge verfolgt werden. Einen ersten audio-visuellen Eindruck des Meta Quest Pro gibt es im abschließenden Produktvideo.

Fotos: Meta/YouTube.