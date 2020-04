Powerbeats Pro 2: Neue Sportkopfhörer könnten in Kürze erscheinen

Die Powerbeats Pro wurden vor gut einem Jahr vorgestellt, in Deutschland konnte man die Kopfhörer aber erst ab Ende August kaufen. Nun soll schon die nächste Generation in den Startlöchern stehen. Die Webseite mysmartprice.com hat Dokumente gefunden, die diverse Zertifizierungen offizieller Stellen zeigen.

Die Modelle mit den Nummern A2453 und A2454 (linker und rechter Kopfhörer) wurden in der Datenbank des SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) gefunden. Da der Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist, kann es wohl schon in Kürze losgehen. Leider gibt es keine weiteren Informationen, Details oder Spezifikationen.

Ob die neue Generation der Powerbeats Pro wirklich Powerbeats Pro 2 heißen wird, ist fraglich. Wirft man einen Blick auf die Namensgebung bei den normalen Powerbeats, hat Apple den Namen beibehalten und die alte mit der neuen Generation ersetzt.

Die Frage an euch: Habt ihr die Powerbeats Pro im Einsatz? Welche neuen Funktionen wünscht ihr euch?