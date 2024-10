Ugreen Revodok: Neue iPhone-Dockingstation und neuer 10-in-1 Hub

Ugreen, der uns wohlbekannte Hersteller für praktisches Apple-Zubehör, hat neue Produkte ins Programm aufgenommen. Unter anderem gibt es ein neues iPhone-Dock, das USB-C und HDMI bietet. Außerdem ist ein neuer 10-in-1-Hub erhältlich, der dem Mac mehr Anschlüsse ermöglicht.

Ugreen Revodok Dockingstation für das iPhone

Obwohl die neue Revodok-Dockingstation wie ein Ladegerät aussieht, kann man sein iPhone nicht kabellos aufladen. Das iPhone wird jedoch magnetisch an der Station gehalten, die USB-A- und USB-C-Ports anbietet, um beispielsweise einen USB-Stick anzuschließen. Darüber hinaus gibt es eine 100-Watt-USB-C-Ladebuchse, um das iPhone und den Hub mit Strom zu versorgen. Das iPhone selbst ist per Kabel mit dem Hub verbunden, der wiederum per HDMI an einen Fernseher angeschlossen werden kann, um das iPhone auf den großen Bildschirm zu spiegeln. Über HDMI sind 4K bei 60 Hz möglich.

Ihr könnt also nicht nur Daten austauschen, sondern auch Filme streamen oder Spiele spielen. Da der Hub Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützt, ist ein immersives Erlebnis garantiert. Des Weiteren könnt ihr die Dockingstation auch am Mac verwenden, um zum Beispiel einen Monitor anzusteuern.

Die neue Ugreen Revodok Dockingstation für das iPhone (nur USB-C) kostet 29,99 Euro. Mit einem 10-Euro-Coupon zahlt ihr jedoch nur 19,99 Euro. Ein Netzteil liegt nicht im Lieferumfang bei und muss separat erworben werden. Wer die volle Leistung nutzen möchte, benötigt ein Netzteil mit 100 Watt, zum Beispiel das Ugreen Nexode X.

UGREEN Revodok Magnetische Dockingstation mit 4K@60Hz HDMI USB-C & USB-A, 100W PD... Starke Magnetkraft für maximale Stabilität: In hektischen Momenten, wenn Sie Ihr Handy ständig in der Hand haben und es immer wieder ablegen oder...

Beeindruckende 4K Bildqualität: Genießen Sie mit dem 4K@60Hz HDMI-Anschluss ein Kinoerlebnis direkt in Ihrem Wohnzimmer. Ob beim Streamen von Filmen...

Ugreen Revodok Pro 10-in-1 Hub für den Mac

Wenn es an Anschlüssen fehlt – MacBooks sind bekanntlich nicht besonders gut ausgestattet –, kann ein Hub Abhilfe schaffen. Der Revodok Pro Hub bietet insgesamt 10 Anschlüsse und kann einen angeschlossenen Mac mit 85 Watt aufladen.

USB-C 100 Watt mit Power Delivery

2x HDMI mit 4K bei 60 Hz

Kartenleser für SD und TF mit 104 MB/s

Gigabit Ethernet

Auf der anderen Seite gibt es folgende Anschlüsse:

1x USB-A 3.0 mit 5 Gbps

1x USB-A 3.2 mit 10 Gbps

2x USB-C 3.2 mit 10 Gbps

Da zwei HDMI-Ports verfügbar sind, könnt ihr zwei externe Monitore anschließen, die beide mit 4K bei 60 Hz betrieben werden.

Wenn ihr den 20-Euro-Gutschein aktiviert, zahlt ihr nur 49,99 Euro statt 69,99 Euro.

UGREEN Revodok Pro 10Gbps USB C Hub 2 HDMI Ethernet Adapter USB C Docking Station... Dual 4K@60Hz Display für multiplattform Einsatz: Genießen Sie die Flexibilität von Dual-Display-Setups, ob unter Windows mit erweiterter Anzeige...

Jet-Zugriff mit 10Gbps! Mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10Gbps bieten, setzen...

Auch neu von Ugreen