BundleHunt legt Frühstart mit BlackFriday-Aktion hin

Wenn mich heute Morgen jemand darauf angesprochen hätte, dass am Freitag bereits der Black Friday ansteht, hätte ich ihm wohl geglaubt. Mich hat eine Magen-Darm-Geschichte so richtig aus den Socken gehauen, aber mittlerweile habe ich es geschafft, in den Kalender zu schauen. Der Black Friday ist in diesem Jahr am 29. November. Und trotzdem hat BundleHunt bereits seit Sale-Aktion gestartet.

direkt zur Aktionsseite bei BundleHunt

Auf der für ihre Angebote bekannten Webseite könnt ihr euch aus insgesamt 40 Apps euer ganz persönliches Bundle zusammenstellen, selbst wenn das nur aus einer einzigen Anwendung besteht. Zum Teil bekommt ihr so bis zu 90 Prozent Rabatt auf Software-Lizenzen. Wenn ihr für mehr als 30 US-Dollar einkauft, gibt es sogar automatisch weitere 3 US-Dollar Preisnachlass.

Für alle 40 Mac-Anwendungen erhaltet ihr über einen Klick auf den „More Details“-Button weiterführende Informationen zu den Funktionen und aussagekräftige Screenshots zu App. Drei Favoriten wollen wir euch noch mit auf den Weg geben.

Das sind drei Tipps der aktuellen Aktion

Downie: Eine praktische Browser-Erweiterung, die euch dabei hilft, eigentlich nicht zu speichernde Inhalte herunterzuladen. So könnt ihr beispielsweise Videos von Seiten wie YouTube oder Vimeo ganz einfach lokal speichern. Jetzt für 7,99 statt 19,99 US-Dollar.

MacX MediaTrans: Praktische Anwendung, um Fotos, Videos und Musik zwischen verschiedenen iPhones und iPads und dem Mac zu synchronisieren. Jetzt für 2 statt 39,95 US-Dollar.

Mountain Duck: Server und Cloud-Speicher können ganz einfach als Ordner im Finder angezeigt werden. Jetzt für 7 statt 39 US-Dollar.

Große Eile ist beim Zuschlagen übrigens nicht geboten. Auf der Webseite von BundleHunt wird kein Enddatum genannt, es ist daher davon auszugehen, dass die Aktion mindestens bis Ende November laufen wird. Sollten noch einmal Apps hinzukommen, gibt es von uns natürlich noch mal ein Update.