Anker 521 PowerCore Fusion: Leider nur mit US-Stecker sexy

Der Zubehör-Hersteller Anker hat in den USA die nächste Neuerscheinung gestartet. Während die meisten neuen Produkte innerhalb von einigen Wochen oder wenigen Monaten auch nach Europa und Deutschland kommen, sieht es beim Anker 521 PowerCore Fusion vermutlich nicht so gut aus. Hier lassen wir uns aber gerne positiv überraschen.

Die Schwierigkeit dürfte der integrierte Stecker sein. Der US-Stecker kann einfach geklappt werden und trägt nicht sonderlich dick auf, was bei einem Produkt dieser Art besonders wertvoll ist. Für den Einsatz in Deutschland müsste das Gerät also entweder deutlich größer oder mit einem zusätzlichen Adapter ausgestattet sein, was dann schon wieder unpraktisch ist.

Anker 521 PowerCore Fusion vereint Ladegerät und Powerbank

Aber worum geht es überhaupt? Der Anker 521 PowerCore Fusion ist eine Kombination aus Wandladegerät und mobiler Powerbank. Zuhause wird das Teilchen einfach in die nächste Steckdose gesteckt und kann zwei USB-C-Geräte mit maximal 45 Watt Leistung versorgen. Das reicht also prima für iPhone und iPad oder auch mal eine kleineres MacBook-Modell.

Gleichzeitig wird der integrierte Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh aufgeladen, so könnt ihr sicher sein, dass die Powerbank immer bereit ist, auch wenn ihr sie spontan mitnehmen wollt.

Anker bietet den 521 PowerCore Fusion in den USA für rund 35 US-Dollar in fünf verschiedenen Farben an. Ob und wann das gute Stück nach Deutschland kommt, ist aktuell aufgrund der Stecker-Problematik ungewiss.