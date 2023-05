Safari: Apples Browser verdrängt Microsoft Edge im Desktop-Ranking

Der auf fast allen Apple-Geräten vorinstallierte Webbrowser Safari hat seine Position im weltweiten Browser-Ranking von StatCounter zurückerobert und ist nun der zweitbeliebteste Desktop-Browser der Welt. Dies belegen aktuelle Zahlen des Webanalyse-Dienstes.

Den Daten zufolge wird Safari jetzt auf 11,87 Prozent der Desktop-Rechner weltweit verwendet, 0,87 Prozentpunkte vor Microsofts Edge-Browser, der auf 11 Prozent kommt. Google Chrome bleibt mit einem dominanten Anteil von 66,13 Prozent unangefochtener Spitzenreiter, während Mozillas Firefox mit 5,65 Prozent auf dem vierten Platz liegt. So sieht die aktuelle weltweite Rangliste aus:

Google Chrome: 66,13 Prozent Apple Safari: 11,87 Prozent Microsoft Edge: 11 Prozent Mozilla Firefox: 5,65 Prozent Opera: 3,09 Prozent Internet Explorer: 0,55 Prozent

Im Vergleich zur gleichen Zeit im letzten Jahr, als Microsofts Edge den Safari-Browser mit einem kleinen Vorsprung von weniger als einem Prozent auf den dritten Platz verwies, sieht die Statistik für Apple nun etwas günstiger aus. In Deutschland hingegen verschieben sich die Zahlen deutlich zugunsten von Mozilla Firefox: Hier belegt Google Chrome auf Desktop-Rechnern mit 49,42 Prozent nach wie vor den ersten Platz, gefolgt von Mozilla Firefox mit 17,6 Prozent. Hierzulande landet Microsoft Edge mit 15,34 Prozent auf dem dritten Rang, Apples Safari kommt nur auf 10,16 Prozent und belegt damit Platz vier der Rangliste. Anders sieht es plattformübergreifend in Deutschland aus: Hier kommt Apples Safari mit 22,81 Prozent immerhin auf den zweiten Platz, lediglich Google Chrome führt weiterhin mit 48,51 Prozent das Ranking an.

Apples weltweiter Aufstieg in der Browser-Konkurrenz korrespondiert mit einem deutlichen Anstieg der weltweiten Mac-Verkäufe im Jahr 2022, trotz Lieferengpässen im Laufe des Jahres. Das Interesse an den M1-, M1-Pro-, M1-Max-, M1-Ultra- und M2-Chips führte dazu, dass Apples Mac-Umsatz im vierten Quartal 2022 11,5 Milliarden USD erreichte, 2,5 Milliarden USD mehr als im Vorjahr.

Trotz des Aufschwungs von Safari hat Apple aber praktisch keine Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, den erstplatzierten Google Chrome einzuholen. Der Google-Browser beherrscht weiterhin eisern den Markt und verlor im Vergleich zum Vorjahr nur 0,51 Prozent seiner Marktanteile.

Welchen Webbrowser verwendet ihr auf euren Apple-Geräten? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.