appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 7. April (2 News)

In einem Statement lässt uns Facebook wissen: „Um die Verbreitung von Falschinformationen weiter einzudämmen, führt WhatsApp nun eine neue Weiterleitungsbeschränkung für Nachrichten ein. Häufig weitergeleitete Nachrichten, die bereits mit einem Doppelpfeil-Symbol gekennzeichnet sind, können ab sofort nur noch einzeln an einen Chat weitergeleitet werden.“

Feral Interactive gab heute bekannt, dass das Echtzeit-Strategiespiel Company of Heroes noch in diesem Jahr für das iPhone optimiert wird. Ursprünglich von Relic Entertainment entwickelt und von Sega für Windows veröffentlicht, wurde Company of Heroes bereits auf das iPad gebracht. Wann genau das Update zur Universal-App erscheint, ist noch nicht bekannt.