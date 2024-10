Apple Intelligence startet im April 2025 auf deutschen iPhones

iOS 18.1 schaltet erste Funktionen von Apple Intelligence frei, jedoch nicht in der EU und auch nicht in Deutschland. Während wir mit macOS 15.1 erste Funktionen von Apple Intelligence auf dem Mac nutzen können, hat Apple jetzt bekanntgegeben, dass Apple Intelligence auf iPhone und iPad im April 2025 in Deutschland startet.

Wenn Apple Intelligence auf deutschen iPhones und iPads startet, dann ist die Integration weiter fortgeschritten, da iOS 18.2 noch dieses Jahr erwartet wird. Apple gibt an, dass wir Apple Intelligence dann mit vielen Kernfunktionen, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein überarbeitetes Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT und mehr nutzen können.

Apple Intelligence spricht ab April 2025 auch Deutsch

Während Apple Intelligence auf dem Mac aktuell nur in englischer Sprache vorhanden ist, spricht Siri ab April 2025 auch Deutsch. Schon im Dezember wird Apple Intelligence für lokalisiertes Englisch in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika verfügbar sein. Im April liefert ein Softwareupdate erweiterte Sprachunterstützung, mehr Sprachen kommen im Laufe des Jahres dazu. Chinesisch, Deutsch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch und andere Sprachen werden dann unterstützt.

Weiterhin müsst ihr beachten, dass Apple Intelligence nur mit einem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mit A17 Pro oder M1 und neuer sowie auf dem Mac mit M1 und neuer funktioniert.