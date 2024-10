iOS 18.1 ist da: Ohne Apple Intelligence ist es für uns nur ein kleines Update

Während iOS 18.1 in den USA erstmals Apple Intelligence für alle ermöglicht, müssen wir hier in Deutschland auf alle Funktionen mit Apple Intelligence verzichten. Für uns ist das Update demnach gar nicht so bedeutend, denn hierzulande ist iOS 18.1 eher als kleines Update anzusehen.

iOS 18.1: Diese Funktionen gibt es nicht in Deutschland

Die ersten KI-Funktionen gehen mit iOS 18.1 außerhalb der EU an den Start, unter anderem schaltet Apple die Schreibwerkzeuge frei, mit denen man Texte automatisch korrigieren oder gar komplett umschreiben kann. Ihr könnt eine Zusammenfassung anfordern oder eine Liste mit den wichtigsten Aussagen anfertigen.

Mit iOS 18.1 wird auch Siri intelligenter und bekommt ein komplettes neues Aussehen. Während bisher am unteren Displayrand ein rundes Icon angezeigt wurde, „glühen" die iPhone-Ränder mit iOS 18.1 und Siri ist aufnahmebereit. Gleichzeitig kann man sein iPhone weiterhin bedienen, wenn man mit Siri spricht. Darüber hinaus bringt Siri ein besseres Sprachverständnis mit und versteht auch den Kontext von kürzlich getätigten Anfragen.

In der optimierten Fotos-App kann man mit Apple Intelligence und der Funktion „Clean Up" Objekte und Personen aus Fotos einfach entfernen. Ebenso werden KI-Rückblicke freigeschaltet, jedoch weiterhin nicht bei uns.

Ebenso müssen wir auf die neuen Benachrichtigungszusammenfassungen verzichten, bei denen mehrere Mitteilungen von Apps in einer übersichtlichen Zusammenfassung angezeigt werden.

Das Aufzeichnen von Telefonanrufen ist zum Start nur in Englisch und Spanisch verfügbar. Deutsch wird nicht unterstützt und wird erst später nachgereicht.

Mit der neuen Software bekommen auch die AirPods Pro 2 neuen Funktionen, unter anderem kann man sie als Hörgeräte verwenden und neue Hörtest- und Hörhilfe­funktionen nutzen. Das neue Gehörschutzfeature, bei dem besonders laute Geräusche minimiert werden, ist nur in den USA und Kanada verfügbar.

iOS 18.1: Das sind die neuen Funktionen in Deutschland

Telefon

Mit Anrufaufnahmen kannst du Live-Anrufe oder FaceTime-Audioanrufe aufzeichnen. Dazu erfolgt ein automatischer Hinweis, dass der Anruf aufgezeichnet wird.

Kamera

Die Kamerasteuerung kann schnell zur vorderen TrueDepth-Kamera wechseln (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Ein neuer Kameramodus für räumliche Foto- und Videoaufnahmen ist verfügbar (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

AirPods

Die Funktion „Hörtest“ bietet wissenschaftlich überprüfte Hörtestergebnisse bequem von zu Hause aus (vorgesehen für Personen ab 18 Jahren).

Mit der Funktion „Hörgerät“ erhältst du personalisierte, hochwertige Unterstützung, die automatisch auf Geräusche in deiner Umgebung sowie Musik, Videos und Anrufe angewendet wird (vorgesehen für Personen ab 18 Jahren mit leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit).

Für diese Funktionen sind AirPods Pro 2 mit Firmwareversion 7B19 oder neuer erforderlich. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen findest du hier.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Im Kontrollzentrum stehen nun neue Optionen zum individuellen Hinzufügen von Verbindungssteuerungen und zum Zurücksetzen der Konfiguration zur Verfügung.

Mit RCS Business Messaging kannst du dich mit Unternehmen über RCS verbinden (Unterstützung des Anbieters erforderlich).

In der App „Podcasts“ wird ein Problem behoben, bei dem noch nicht gehörte Folgen als wiedergegeben markiert werden.

Ein Problem wird behoben, bei dem 4K-Videos mit 60 fps in der App „Fotos“ beim Scrubbing auf erhitzten Geräten möglicherweise ruckelig wiedergegeben wurden.

Korrigiert ein Problem, durch das digitale Autoschlüssel möglicherweise ein Fahrzeug mit passivem Einsteig nach dem Wiederherstellen oder dem direkten Übertragen von einem anderen iPhone weder entriegeln noch starten können.

Behebt ein Problem, bei dem iPhone 16- oder iPhone 16 Pro-Modelle unerwartet neu starten können.