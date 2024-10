Apple stellt neuen M4 iMac und neue USB-C Eingabegeräte vor

Die Woche voller Ankündigen beginnt und Apple hat zuerst den brandneuen iMac mit M4-Chip vorgestellt. Weiterhin setzt der 24-Zoll iMac auf ein 4,5 Retina-Display und ist optional auch mit Nanotexturglas erhältlich. Darüber hinaus verfügt der iMac über eine neue 12 Megapixel Center Stage-Kamera mit Desk Video, bis zu vier Thunderbolt 4-Anschlüsse sowie farblich abgestimmtes Zubehör.

Jetzt in neuen Farben erhältlich

Der M4 iMac ist in sieben Farben erhältlich, unter anderem in Grün, Gelb, Orange, Pink, Lila, Blau und Silber. Die Rückseite des iMac ist in kräftigen Farben gehalten, die hervorstechen, während die Vorderseite in dezenten Farbtönen gehalten ist, damit man sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Jeder iMac wird mit einem farblich passenden Keyboard und einer Magic Mouse oder einem optionalen Magic Trackpad geliefert.

Maus, Tastatur und Trackpad haben jetzt USB-C

Die neuen Eingabegeräte verfügen außerdem über einen USB-C statt einen Lightning-Anschluss. Davon abgesehen, scheint die Magic Mouse den Anschluss weiterhin auf der Unterseite zu haben.

Beim neuen iMac unterstützen alle vier USB-C-Anschlüsse Thunderbolt 4 für superschnelle Datenübertragungen. So kann man noch mehr Zubehör wie externen Speicher, Docks und bis zu zwei externe 6K-Displays anschließen. Der iMac unterstützt außerdem sowohl Wi-Fi 6E als auch Bluetooth 5.3. Und mit der erweiterten Sicherheit von Touch ID kann man den Computer einfach und sicher entsperren, Online-Einkäufe mit Apple Pay tätigen und Apps herunterladen. Darüber hinaus funktioniert Touch ID mit Fast User Switching, sodass man mit nur einem Fingerdruck zwischen verschiedenen Benutzerprofilen wechseln kann.

Der neue M4 iMac ist ab heute vorstellbar und wird ab dem 8. November verfügbar gemacht. Der iMac startet bei 1.499 Euro mit einer 8-Core CPU, 8-Core GPU, 16 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Weitere Modelle mit besserem Prozessor und mehr Speicher sind mit Aufpreis erhältlich.