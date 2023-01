Apple soll nicht an einem neuen HomePod mini arbeiten

Erst in der vergangenen Woche hat Apple den HomePod der zweiten Generation vorgestellt, die Auslieferung erfolgt ab Ende der kommenden Woche. Abgesehen von einigen Details handelt es sich um eine Neuauflage des HomePods, den Apple eigentlich im Jahr 2021 beerdigt hatte.

Das dürfte auch der Grund sein, warum wir uns in den kommenden Monaten nicht auf eine zweite Generation des HomePod mini freuen dürften. Der kleine Smart Speaker, den Apple im Jahr 2020 gestartet hat, kann nichts, was der neue große Bruder nicht auch kann.

„Nach dem Debüt des neuen HomePod in voller Größe haben viele Nutzer nach einem Update für das Mini-Modell gefragt. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich aber nicht, dass Apple aktiv an einem solchen Produkt arbeitet“, schreibt Apple-Experte Mark Gurman in seinem Newsletter. „Der neueste HomePod enthält keine größeren neuen Funktionen, die nicht bereits im 99-Dollar-Mini enthalten sind, also gibt es keinen offensichtlichen Grund, das Modell zu aktualisieren.“

Natürlich wäre es toll, mehr Farben oder einen besseren Sound zu bekommen, aber die wahren Verbesserungen müssten nun rund um die Software passieren, sagt Gurman. Im Fokus könnten hier natürlich Siri und App-Anbindungen stehen.