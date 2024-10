Apple verkauft ab sofort generalüberholtes iPad Pro und iPad Air aus dem Jahr 2022

Nachdem Apple das 2022 iPad Pro und iPad Air seit letzten Monat in den USA und Kanada auch als generalüberholte Geräte anbietet, folgt jetzt die Verfügbarkeit auch in anderen Ländern, unter anderem auch in Deutschland. Der Refurbished Store von Apple bietet das 11-Zoll iPad Pro der vierten Generation mit M2, das 12,9-Zoll iPad Pro der sechsten Generation mit M2 sowie das iPad Air der fünften Generation mit M1-Chip mit verschiedenen Spezifikationen günstiger an. Im Vergleich zum Originalpreis kann man rund 15 Prozent sparen.

Alle iPads wurden im Jahr 2022 vorgestellt und haben es erst jetzt in den Refurbished Store geschafft. Bei allen refurbished iPad Modellen ist enthalten:

Gleiche einjährige Garantie wie bei einem neuen iPad

Sämtliche Gebrauchsanweisungen und Zubehörartikel

Neue Batterie und neue Außenhülle

Neue weiße Verpackung

Die generalüberholten Geräte sind von Neuware nicht zu unterscheiden. Wenn es nicht zwingend das neuste Modell sein muss, kann man so gutes Geld sparen. Auch das iPad Pro aus 2022 mit M2-Chip ist immer noch sehr potent und wird viele Jahre ohne Probleme laufen. Wenn die Performance ohnehin nicht so relevant ist, tut es auch das iPad Air mit M1-Chip.