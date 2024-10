Amazon stellt überraschend den neuen Fire TV Stick HD vor

Aufgrund eines Patenstreits mit Nokia darf Amazon derzeit den Fire TV Stick 4K nicht mehr verkaufen. Der Fire TV Stick und Fire TV Stick Lite sind davon nicht betroffen und Amazon hat jetzt überraschend einen neuen Fire TV Stick HD eingeführt, der wohl die beiden Modelle ablösen soll.

Während der Fire TV Stick nicht mehr erhältlich ist, wird der Fire TV Stick Lite weiterhin verkauft. Die bessere Wahl ist ab sofort aber der Fire TV Stick HD, der fast mit identischen technischen Daten aufwartet, jedoch HDMI Arc mit an Bord hat. Darüber hinaus ist bei der HD-Version die Alexa-Sprachfernbedienung mit dabei, die auch Tasten für den Schnellzugriff auf Prime Video oder Netflix ermöglicht. Zwei weitere Tasten könnt ihr frei programmieren.

Weiterhin steckt man den Fire TV Stick HD in den HDMI-Port des Fernsehers, schließt ihn per Strom an und kann dann auf zahlreiche Dienste und Streamingservices zugreifen. Bei diesem Modell ist die Auflösung auf 1080p Full-HD beschränkt und eignet sich daher vor allem für ältere Fernseher, die noch kein 4K beherrschen.

Ich persönlich finde Full-HD auf 4K-Fernsehern schrecklich. Wenn man sich die moderne Technik ins Haus holt, dann möchte man auch scharfe Bilder sehen. Lineares TV ist ja oftmals nicht in 4K verfügbar, aber zahlreiche Inhalte bei YouTube, Netflix, Disney, Prime Video und Co. stehen in 4K zum Abruf bereit – der Unterschied ist deutlich sichtbar.

Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die Alexa-Sprachfernbedienung gesteuert.

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende kostenlose Filme und Serienepisoden von werbefinanzierten...

Fire TV Stick 4K weiterhin bei MediaMarkt verfügbar

Während Amazon den Fire TV Stick 4K und 4K Max nicht mehr verkaufen darf, könnt ihr bei MediaMarkt uneingeschränkt einkaufen. Der Fire TV Stick 4K ist gerade für 59 Euro statt 69 Euro zu haben, während das Top-Modell Fire TV Stick 4K Max aktuell 69 Euro statt 79 Euro kostet. Ob auch der Verkauf bei MediaMarkt gestoppt wird, ist derzeit nicht bekannt.