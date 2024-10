Eufy Zimmer-Stehlampe E10 ausprobiert: Wie gelingt der erste Versuch von Anker?

Was die smarte Beleuchtung im ganzen Haus angeht, ist und bleibt Philips Hue weiterhin der unangefochtene Platzhirsch. Mittlerweile gibt es aber immer mehr Hersteller, die zumindest bei einzelne Produkten eine attraktive Alternative anbieten. Genau das will auch Anker mit der neuen Eufy Zimmer-Stehlampe E10. Diese erinnert unweigerlich an die Philips Hue Gradient Signe.

Doch während man für das aus einem Guss gefertigte Modell von Philips Hue im Handel weit mehr als 200 Euro bezahlen muss, liegt die unverbindliche Preisempfehlung für die Stehleuchte von Anker bei 109,99 Euro. Wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert, bezahlt ihr sogar nur 74,99 Euro. Das ist schon eine Ansage.

Die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 kommt als Bausatz

Dafür bekommt ihr auch einen Bausatz in einem recht kompakten Karton. Die 1,30 Meter hohe Eufy Zimmer-Stehlampe E10 muss aus fünf Teilen zusammengesetzt werden: Der Standfuß wird um insgesamt drei Profile verlängert, bevor dann der Leuchtstreifen eingesetzt wird. Das ist kein großes Hexenwerk und innerhalb weniger Minuten erledigt, allerdings fallen zumindest aus der Nähe die Nahstellen auf. Andere Hue-Alternativen machen das aber nicht anders.

Die ersten Minuspunkte fängt sich die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 für das Kabel ein. Während der kantige und schwere Sockel noch schick gestaltet ist, ist das Kabel aus meiner Sicht eine Zumutung. Einfacher Kunststoff, seltsame Steckverbindungen und komische Knubbel. Das Teilchen steht im Zweifel mitten im schick designten Wohnzimmer und dann so etwas. Völlig unverständlich, zumal Anker ja wunderbar schöne Kabel im Portfolio führt. Warum hat man hier gespart? Ich verstehe es nicht.

Aber nun gut, vielleicht könnt ihr das Kabel ja irgendwie unter einem Möbel verstecken. Sobald die Lampe dann angeschaltet ist, geht es ja ohnehin ums Licht. Und hier kann die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 durchaus punkten. 1.700 Lumen sind bei der Höhe ein ordentlicher Wert, zudem ist RGBWW-Technik verbaut. Es gibt also nicht nur farbige RGB-LEDs, sondern auch kaltweiße und warmweiße LEDs. So kann helles und schönes weißes Licht gemischt werden, das ist prima.

Meine Eindrücke der Eufy-App

Mit dem Knopf am Steuergerät, das mit in das Kabel integriert ist, kann die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. Für die weitere Steuerung ist die Eufy Life App notwendig. Diese soll in Kürze durch eine universelle Eufy-App ersetzt werden, mit der alle Geräte des Herstellers unter einem Dach vereint werden. Die ersten Eindrücke der Beta haben mir schon gut gefallen, die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 konnte ich dort aber noch nicht koppeln. Zum Start müsst ihr also die bestehende Eufy Life App nutzen, wobei sich am UI der Lampe selbst nicht viel ändern wird.

Und genau wie bei Govee muss ich auch bei Anker sagen: Nicht ohne Grund investiert Philips Hue sehr viel in seine Software-Entwicklung. Ich habe bisher keine andere App gesehen, in der es so einfach ist, einen schicken Farbverlauf auf eine Stehleuchte zu zaubern, wie mit Philips Hue. Auch Anker kann hier definitiv noch nicht mithalten, aber immerhin finde ich die App etwas übersichtlicher und intuitiver als die völlig überfrachtete Anwendung von Govee.

Nachdem man die per Bluetooth oder WLAN verbundene Eufy Zimmer-Stehlampe E10 eingeschaltet hat, findet man sich zunächst im AI-Bereich wieder. Hier kann man auf einige saisonale Szenen zugreifen oder einen AI LightChat mit Befehlen füllen. Das funktioniert in der sonst englischsprachigen Ansicht erfreulicherweise auch auf Deutsch: Sonnenuntergang, Weltraum oder Wald sorgen für umgehend für die passende Beleuchtung.

Darüber hinaus kann man im Ambient-Bereich auf viele vorbereitete bunte Szenen zugreifen oder über den Daily-Reiter einfacher Weißtöne verwenden. Eigene DIY-Szenen können auch erstellt werden, hier kann man Farben manuell auf die 12 Segmente der Eufy Zimmer-Stehlampe E10 setzen, eine Dynamik einbauen und Favoriten speichern. Alles viel weniger als bei Govee, aber für meinen Geschmack absolut ausreichend.

eufy Zimmer-Stehlampe E10, RGBWW LED, Smarte Stehlampe für Wohn- und Schlafzimmer,... RGBWW für faszinierende Lichtakzente: Kombiniert RGB-, warmweiße und kaltweiße LEDs und liefert bis zu 1.700 Lumen Helligkeit (je nach Farbwahl)....

KI-basierte Lichtthemen: Die Lampe passt sich deinem Lifestyle an und kreiert Beleuchtung nach deinen Vorlieben. Ob für Feiern, Stimmungen oder...

Hier ist noch etwas Feintuning notwendig

Was die Ansteuerung der LEDs angeht, muss Anker meiner Meinung nach aber noch ein wenig Feintuning betreiben. Wählt man eine Dynamik wie Flow oder Breathe ein, sind die Farbwechsel noch viel zu ruckartig. Hier sollte das Licht viel sanfter und unauffälliger wechseln. Dann sind meiner Meinung nach richtig schicke Effekte möglich, denn die Darstellung der Farben selbst ist schon jetzt prima.

Für den ersten Versuch und einen Preis von 74,99 Euro halte ich die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 als einzelnes, für sich stehendes Produkt als durchaus empfehlenswert. Rund um die Hardware muss ich eigentlich nur das wirklich unschöne Kabel kritisieren. Die Software hakt an der einen oder anderen Stelle noch und kann durchaus noch etwas verbessert werden. Hier hoffe ich sehr, dass Anker am Ball bleibt und seiner neuen Stehlampe noch den letzten Feinschliff verpasst.

Besonders gespannt bin ich auf die Integration in der kommenden „universellen“ Eufy-App. Hier soll es dann auch möglich sein, die Lampen mit einer Türklingel oder einer Kamera zu koppeln und Automationen zu erstellen. Darüber hinaus kann die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 mit Amazon Alexa und Google Assistant gekoppelt werden, HomeKit oder Matter sind nicht dabei.

Der erste Versuch: Eufy Zimmer-Stehlampe E10 Mein Fazit Noch fehlt der letzte Feinschliff und der Umzug in die neue App, für einen ersten Versuch kann sich die Eufy Zimmer-Stehlampe E10 aber sehen lassen. Vor allem der Preis und die guten LEDs machen diese Neuerscheinung attraktiv. Design 80 Installation 90 Steuerung 80 Preis 95 Pro schnell aufgebaut App nicht zu überladen angenehmes Licht Kontra hässliches Kabel ruckartige Farbwechsel 86 Testergebnis Eufy Zimmer-Stehlampe E10 kaufen Amazon