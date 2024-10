Unity 6: Update der Game Engine ab sofort verfügbar

Die bekannte Game Engine Unity, mit der Spiele wie Among Us und Hollow Knight gemacht sind, ist ab sofort in Version 6 verfügbar. Neben neuen Funktionen beinhaltet das Update auch das Versprechen der Entwickler, „die Featuresets zu verbessern und neue Funktionen zu liefern, während gleichzeitig die einfache Aktualisierung und anhaltende Stabilität beibehalten werden“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit dem Update möchte Unity die Wogen zwischen sich und seinen Anwendern glätten.

Rund ein Jahr ist es her, dass Unity eine Änderung seines Preismodells ankündigte. Dabei sollten die Entwickler pro Installation ihrer Spiele durch die Nutzer zahlen müssen, wenn die Spiele einen bestimmten Schwellenwert an Installationen überschritten hätten. Die Folge war ein riesiger Aufschrei der Community, gefolgt von einigen Änderungen an dem geplanten Preismodell durch Unity und dem Rücktritt des damaligen CEOs John Riccitiello.

Vergangenen Monat gab das Unternehmen dann bekannt, dass es seine Pläne zu dem umstrittenen Preismodell nicht in die Tat umsetzen werde. Mit dem Update auf Unity 6 möchte man nun die Gunst der Entwickler zurückgewinnen. So sagt der neue Unity-CEO Matthew Bromberg gegenüber CNBC:

„Mit der Veröffentlichung von Unity 6 sind wir daran interessiert, wieder mit den Kunden in Kontakt zu treten und ihnen zu zeigen, dass wir uns verpflichtet haben, ihnen das zu liefern, was ihnen wichtig ist, und dass wir in dieser Hinsicht ein grundlegend anderes Unternehmen sein werden.“

Download ab sofort möglich

Unity 6 steht in Konkurrenz zur Unreal Engine von Epic Games, das gerade ebenfalls an der Version 6 seiner beliebten Game Engine arbeitet. Sich nun wieder in Richtung der Kunden zu entwickeln, dürfte ein strategisch wichtiger Schritt von Unity sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unity 6 könnt ihr hier ab sofort laden.