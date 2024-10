Apple Music: Erstellung von konzertbasierten Playlists für Musikschaffende möglich

Wer zu einem Musikkonzert geht, behält oft noch einige Songs im Hinterkopf oder wundert sich im Nachhinein, welches Lied gespielt wurde, das man noch gar nicht kannte. Mit Apple Music wird es in Zukunft leichter werden, solche Fragen zu beantworten.

Apple hat nämlich eine neue Möglichkeit für Künstler und Künstlerinnen vorgestellt, Set Lists von Konzerten in Form von Playlists bei Apple Music zu teilen. Apple teilt dazu auf der eigenen Website mit:

„Verwandle die Setlist deiner letzten Show in eine Wiedergabeliste auf Apple Music für Künstler im Web. Teile deine Setlist-Playlist mit Fans auf Apple Music und in sozialen Medien, um anstehende Tourdaten zu bewerben, Fans Konzerte noch einmal erleben zu lassen und mit dem Publikum in Kontakt zu treten.“

Die von den Musikschaffenden erstellten Playlists erscheinen dann nicht nur auf der eigenen Seite bei Apple Music, sondern auch auf deren Konzert-Seite im Musikerkennungsdienst Shazam, in Apple Maps sowie in der Spotlight-Suche in iOS. Künstler und Künstlerinnen können auch einen Bandsintown-Account mit Apple Music verknüpfen, um Konzertdaten und -Orte hinzuzufügen.

Schon seit dem letzten Jahr hat Apple Music mehr als 450 Set Lists für bekannte Musiker und Musikerinnen im eigenen Musikstreaming-Dienst integriert. Dazu gehören Set Lists von Beyoncé, Taylor Swift, Post Malone und Sabrina Carpenter. Ab sofort können Musikschaffende nun ihre Set Lists vor oder nach Konzerten in Apple Music integrieren, um ihre Events zu promoten.