Super Bowl LIX: Große Tech-Konzerne schalten spannende Halbzeit-Werbespots

In der vergangenen Nacht fand in den USA das jährliche Super Bowl-Event, das Finalspiel der dortigen American Football-Liga NFL, statt. In diesem Jahr duellierten sich die Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles: Letztere konnten schlussendlich nach dominantem Spiel die begehrte Trophäe in den Händen halten.

Auch der diesjährige Super Bowl LIX bestand nicht nur aus Spielpassagen, sondern stand auch im Zeichen von Werbespots in den Spielpausen. In diesem Jahr schalteten unter anderem auch die Tech-Großkonzerne Meta, Google und OpenAI entsprechende Spots. Die während des Super Bowls gezeigten Werbeblöcke gehören zu den teuersten der Welt: So berichtet The Verge, dass der rund 60-sekündige Werbespot von OpenAI, in dem sich alles um die technische Evolution und den eigenen Chatbot ChatGPT drehte, rund 14 Millionen US-Dollar gekostet habe. Er wurde während der ersten Spielhälfte ausgestrahlt und markierte OpenAIs erste Werbung während des Super Bowls.

Auch Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta war während des Super Bowls LIX mit einem Werbespot vertreten. Man bewarb die KI-unterstützen Smart Glasses, die in Kooperation mit Ray-Ban entstanden sind, und konnte für die Werbeanzeige Prominente wie Chris Hemsworth, Chris Pratt und Kris Jenner für sich gewinnen. Der Werbespot thematisierte das kürzlich für sechs Millionen US-Dollar versteigerte Kunstwerk einer Banane, die mit Tape an eine Wand geklebt wurde.

Darüber hinaus beteiligte sich auch Google mit einem Werbespot beim gestrigen Super Bowl, der den hauseigenen KI-Dienst Google Gemini mit Bezug auf kleine Unternehmen bewerben sollte. Allerdings lief dort nicht alles reibungslos: Im Spot stellte man den Wisconsin Cheese Mart vor und erklärte, die Käsesorte Gouda mache 50 bis 60 Prozent des weltweiten Käseverbrauchs aus – eine nachweisliche Falschaussage. Google bearbeitete den Werbeclip daher nachträglich und entfernte die entsprechende Passage.

Auch andere bekannte Unternehmen waren in den Werbepausen des Super Bowl LIX zu sehen und konnten teils mit prominenten Werbeträgern und -trägerinnen auf sich aufmerksam machen. Der Bierhersteller Stella Artois beispielsweise warb mit Ex-Fussballer David Beckham, und Uber Eats ließ Schauspieler Matthew McConaughey auftreten. Auch zahlreiche Filmtrailer wurden gezeigt, zudem gab es eine von Apple Music gesponserte Show mit Kendrick Lamar in der Halbzeit. Auf der Website von TV Insider könnt ihr alle Werbespots des Super Bowl LIX finden.