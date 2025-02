Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 ist ab sofort für 549 Euro erhältlich

Im vergangenen Jahr hat der Eufy Saugroboter 3-in-1 E20, obwohl er noch lange nicht auf dem Markt war, bereits einen Design-Preis abgestaubt. Seit dieser Woche ist die Kombination aus Saugroboter und Handstaubsauger, für Eufy sogar eine 3-in-1-Lösung, offiziell für 549 Euro (Amazon-Link) im Handel erhältlich. Wir wollen euch ein paar Eindrücke der Kombi-Lösung mit auf den Weg geben, denn vielleicht seid ihr ja auf der Suche nach genau so einem Gerät.

Denn selbst bei den teuersten Robotern für weit über 1.000 Euro ist klar: Ganz ohne klassisches Handgerät kommt man nicht aus. Manche Stellen, wie etwa Treppe, Sofa oder Matratze, kann ein Roboter schlichtweg nicht erreichen. Und bei manchen Aufgaben, etwa den Krümeln unter dem Frühstückstisch, ist ein Handstaubsauger einfach viel schneller und zweckmäßiger.

Beim Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 ist das Handteil in den Roboter integriert, quasi der Saugantrieb der ganzen Geschichte. Mit einem Druck auf den roten Knopf kann man das Handteil einfach entnehmen, die kleine Fugenbürste wird ebenfalls direkt im Roboter aufbewahrt. In wenigen Sekunden ist man so einsatzbereit und mit 30.000 Pascal auch relativ kräftig unterwegs.

Ebenfalls mit dabei ist ein höhenverstellbarer Stiel mit einer motorisierten Bürste, die man prima für den klassischen Sauger-Einsatz verwenden kann. Auch das funktioniert so, wie es soll.

Das sind die ersten Einschränkungen

Bei so einem Kombi-Gerät gibt es aber auch immer Schwachstellen. Und das ist aus meiner Sicht hier die Bürste. Sie ist grundsolide, macht ihren Job – hat allerdings keine Vorrichtung, um aufgewickelte lange Haare zu entfernen. Auch einige andere Gimmicks, wie etwa eine kleine motorisierte Bürste, mit der man sich auf Sitzmöbeln deutlich einfacher tut, gehört beim Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 nicht dazu.

Was ich definitiv nicht verstehen kann: Die Wandhalterung für den Stil und einen zweiten Aufsatz gehört nicht zum Lieferumfang. Stattdessen muss man 29,99 Euro für ein zusätzliches Zubehör bezahlen. Das entspricht für mich nicht dem Premium-Standard, den Eufy eigentlich verfolgen möchte. Unter diesem Gesichtspunkt kann mich übrigens auch die wabbelige und halb transparente Bodenmatte der Basisstation wenig überzeugen.

Es gibt aber auch überraschende Stärken

Auf der anderen Seite bringt diese Kombination aber auch einige Stärken mit. Was ist die nervigste Aufgabe bei einem klassischen Akku-Staubsauger? Das Entleeren des Staubbehälters, keine Frage. Genau das passiert beim Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 in der Basisstation. Steckt man das Handteil wieder in den Roboter, wird der Staub automatisch in die Basisstation abgesaugt und dort in einem 3 Liter fassenden Beutel gesammelt. Das ist praktisch und sehr hygienisch.

Und was genau kann der Roboter?

Der Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 verzichtet auf eine Wischfunktion, er konzentriert sich voll aufs Saugen. Dank LiDAR-Turm und App-Anbindung ist die Einrichtung kein großes Problem und auch die Navigation ist ordentlich. Der Roboter fährt geordnete Bahnen, es können verschiedene Räume angesteuert und No-Go-Zonen festgelegt werden.

Die sind möglicherweise auch zwingend notwendig, denn die Hindernis-Erkennung im Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 ist kein High-End. Es gibt keine Kamera, die kleinere Objekte erkennen kann. Hier gilt es also, die Wohnung ein wenig auf den Einsatz des Roboters vorzubereiten, sonst fährt er sich gerne mal irgendwo fest. Leider muss man auch auf einige andere praktische Features verzichten, etwa eine ausfahrbare Seitenbürste für die Reinigung von Ecken.

Am Ende ist auch der Preis ein Faktor. Beim Kauf von zwei einzelnen Geräten würde man wohl entweder viel mehr bezahlen oder müsste in Sachen Qualität und Leistung noch größere Einbußen hinnehmen. Solltet ihr tatsächlich einen Roboter und einen Handstaubsauger neu kaufen wollen und euer Budget ist nicht unendlich, dann ist der Eufy Saugroboter 3-in-1 E20 eine interessante Sache.

