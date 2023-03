Audible macht Hörbücher und Podcasts in Dolby Atmos verfügbar

Ausgewählte Hörbücher bei Audible sind ab sofort in Dolby Atmos verfügbar. Hierbei handelt es sich um „immersive, filmische Hörerlebnisse mit bahnbrechendem Raumklang“. Derzeit ist 3D Audio nur für US-Titel verfügbar. Die neue Kollektion umfasst mehr als 40 der beliebtesten Audible Originals, die zum ersten Mal mit Dolby Atmos in räumlichem Klang verfügbar sind, sowie neue Titel wie The Little Mermaid, gesprochen von Leigh-Anne Pinnock, und die Audible Theater-Produktion Marrow. Die Dolby Atmos-Titel stehen allen Audible-Mitgliedern weltweit zum Streamen und Herunterladen über die Audible-App auf kompatiblen, Dolby Atmos-fähigen iOS- und Android-Mobilgeräten zur Verfügung.

Dolby Atmos ermöglicht es die Grenzen von reinen Audio-Erzählungen durch die Möglichkeit, Klänge in einem mehrdimensionalen Raum zu platzieren, zu erweitern. Durch die Möglichkeit, mehr Klangebenen zu erzeugen und die Richtungsabhängigkeit verschiedener Audioelemente zu kontrollieren, können Kreative die Zuhörer in ein tieferes, reichhaltigeres und lebensechteres räumliches Klangerlebnis ziehen, das sie voll und ganz in jede Geschichte einbezieht.

Wer in die Suchleiste Dolby Atmos eintippt, kann nach entsprechenden Titeln direkt in der Audible-App suchen. Das Dolby Atmos-Logo zeigt dabei sofort an, dass das Hörbühch oder der Podcast im verbesserten Audioformate verfügbar ist. Weitere Details findet ihr auch unter audible.com/dolbyatmos. Wann Dolby Atmos auch auf deutsche Titel ausgeweitet wird, ist derzeit unklar.

Audible jetzt günstiger ausprobieren

Aktuell läuft bei Audible eine Aktion, bei der ihr in den ersten 4 Monaten jeweils nur 2,95 Euro statt 9,95 Euro bezahlt und zusätzlich noch 15 Euro Audible-Guthaben on top bekommt. In dem folgenden Artikel haben wir weitere Details gesammelt.