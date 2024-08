Beurer BR 90: Praktischer Insektenstichheiler mit Licht bei Amazon im Angebot

Sommerzeit ist Insektenzeit: Wer sich gegen Mücken, Bremsen, Wespen und Co. zur Wehr setzen will, kann mit Sprays und Insektengittern vor Türen und Fenstern vorsorgen. Ist es aber schon zu einem Stich oder Biss gekommen, können die juckenden und brennenden Stellen einem das Leben allerdings echt zur Hölle machen.

Praktische und schnelle Hilfe gibt es mit elektrischen Insektenstichheilern, von denen es mittlerweile einige am Markt gibt. Erst kürzlich stellte Kollege Freddy einige beliebte Modelle in einem Artikel vor. Ich setze seit einiger Zeit sehr zufriedenstellend auf den Beurer BR 90 (Amazon-Link), einen batteriebetriebenen Stichheiler, der über zwei Betriebsmodi verfügt und als kleinen Bonus sogar eine kleine zuschaltbare LED aufweist, so dass sich die Insektenstiche auch bei Dunkelheit finden und behandeln lassen.

Genau dieses Modell, der Beurer BR 90, ist nun aktuell bei Amazon mit deutlichem Rabatt zu haben. Die UVP des BR 90 wird mit ganzen 39,99 Euro angegeben, meist ist der Stichheiler jedoch zu Preisen um die 30 Euro zu haben. Nun gibt es nochmal eine satte Preisreduzierung: Aktuell ist der Beurer BR 90 für 22,99 Euro bei Amazon zu haben und kann inklusive eines kostenlosen Prime-Versands schon binnen zwei Tagen bei euch erste Hilfe leisten.

Meist reicht schon eine einzige Behandlung

Der Beurer BR 90 ist ein klassischer Insektenstichheiler, der wie andere Modelle auch über ein kleines beheizbares Keramikfeld verfügt, um den vom Insekt abgegebenen eiweißhaltigen Speichel mit einer Erwärmung von rund 50 Grad unschädlich zu machen. Das Besondere beim Beurer BR 90 ist ein zuschaltbares Licht, so dass man auch in der Nacht im Schlafzimmer, im Zelt im Campingurlaub oder in anderen schlecht beleuchteten Situationen schnell und einfach vom Stichheiler Gebrauch machen kann.

Der Stichheiler verfügt über zwei Betriebsmodi, um die Stiche mit Hitze zu heilen: Drei Sekunden und sechs Sekunden Hitze. Der erste Modus eignet sich besonders für Erstanwender und -anwenderinnen oder Personen mit empfindlicher Haut, der zweite ist der Normalmodus. Meist reicht schon eine einzige Behandlung, um lästige Insektenstiche zu bekämpfen. Wichtig zu wissen: Insektenstichheiler wie der Beurer BR 90 können keine allergischen Reaktionen heilen, sondern schränken lediglich allergische Symptome ein. Wer allergisch auf Insektenstiche reagiert, sollte daher trotzdem die eigenen Notfallmedikamente mit sich führen.

Der Stichheiler wird inklusive zweier AAA-Batterien ausgeliefert, so dass man nach dem Auspacken gleich loslegen kann. Mit vollen Batterien sollen so bis zu 300 Anwendungen möglich sein. Dank der kompakten Maße von 10,1 x 3,6 x 2,0 cm (LxBxH) und einem Gewicht von nur 47 g inklusive Batterien passt das Gerät problemlos in jeden Rucksack, jede Handtasche oder ins Reisegepäck. Meinen ausführlicheren Bericht zum Beurer BR 90 findet ihr abschließend hier.

Beurer BR 90 Insektenstichheiler, zur Behandlung von Insektenstichen und -bissen,... LINDERUNG VON SYMPTOMEN: Durch die gezielte Wärmeeinwirkung der keramischen Heizplatten, werden Juckreiz und Schwellungen der betroffenen Stelle...

ANGENEHMER HEILUNGSVERLAUF: Durch die Hitzeentwicklung des elektrischen Stichheilers wird die Heilung von Stichen beschleunigt, der Juckreiz geht...