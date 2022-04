Apple bewirbt unter anderem in einem neuen Video die Apple Card, die hierzulande immer noch nicht verfügbar ist. Des Weiteren gibt es einen First Look Trailer zur Apple TV+ Serie Roar mit „Behind the Scenes“- Eindrücken. Und im dritten Video erklärt der Apple Support was zu tun ist, wenn man keine digitalen Einkäufe tätigen kann.

Apple Card | Chocolate

Roar — First Look | Apple TV+

What to do if you can’t make a purchase on your iPhone