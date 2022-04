Neu bei Apple Arcade: Bau-Simulator 2+ & Pro Snooker & Pool 2022+

Seit gestern stehen zwei neue Spiele bei Apple Arcade zum Download bereit. Es handelt sich dabei um „Legendäre Spiele des App Store“, also bekannte Games, die jetzt auch für Apple Arcade optimiert wurden.

In Bau-Simulator 2 gründest Du Dein eigenes Bauunternehmen und begibst Dich hinter das Steuer von 40+ original lizenzierten Baufahrzeugen von Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS, Mack Trucks, Meiller Kipper und Kenworth. Beim Nachfolger des beliebten Bau-Simulator 2014 kannst Du nach Herzenslust baggern, riesige Kräne steuern, Baumaterialien verladen, Beton gießen oder die Straßen der Stadt Westside Plains asphaltieren. Bau-Simulator 2 bietet Dir ein US-amerikanisches Setting, Straßenbau und viele abwechslungsreiche Aufträge mit den dazu passenden Baufahrzeugen. Expandiere in neue Regionen, vergrößere Deine Fahrzeugflotte und meistere über 60 vielfältige und anspruchsvolle Bauaufträge.