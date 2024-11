Final Fantasy XIV: Rollenspiel-Klassiker landet bald auch auf dem iPhone

In der Vergangenheit hat das Entwickerstudio Square Enix bereits einige Titel der bekannten Final Fantasy-Reihe für Mobilgeräte in den App Store gebracht. Nun hat Square Enix angekündigt, bald auch eine Mobilversion von Final Fantasy XIV in Zusammenarbeit mit Lightspeed Studios im App Store zu veröffentlichen.

Das Spiel soll nicht komplett identisch zur Originalversion sein, allerdings legt man laut Aussage in der Ankündigung großen Wert darauf, eine würdige mobile Version des Klassikers zu kreieren. Von Square Enix heißt es:

„Lightspeed Studios hat große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Final Fantasy XIV Mobile das preisgekrönte Gameplay und die Geschichte des Originalspiels originalgetreu wiedergibt. Final Fantasy XIV Mobile bietet weiterhin Lifestyle-Inhalte wie Angeln, Triple Triad und Chocobo-Rennen. Darüber hinaus können die Spieler in das sorgfältig gestaltete visuelle Erlebnis eintauchen, das Eorzea auf dem Handy ausmacht. Visuelle Elemente – vom komplizierten Wetter- und Tageszeitsystem, das über 600 verschiedene Wettermuster in verschiedenen Landschaften bietet, bis hin zu den Spielercharakteren und Ausrüstungsdesigns – wurden akribisch ausgearbeitet und optimiert, um die Details des Originalspiels zum Leben zu erwecken.“

Final Fantasy XIV soll bald zunächst in China veröffentlicht werden, um erste Pre-Release-Tests durchführen zu können, und danach in einem offiziellen weltweiten Launch an den Start gehen. Zu möglichen Hardware-Voraussetzungen hat sich Square Enix bislang noch nicht geäußert, aber es ist davon auszugehen, dass es ein relativ aktuelles iPhone brauchen wird, um das Spiel mit guter Performance absolvieren zu können.

Auch zur Monetarisierung gibt es noch keine Informationen. Denkbar ist aber, dass man das Spiel zum Einmalkauf anbieten wird, wie es auch bei vielen anderen Final Fantasy-Titeln im App Store bisher der Fall war. Weitere Infos und erste Screenshots zur Mobilversion von Final Fantasy XIV gibt es auf der offiziellen Website zum Spiel.