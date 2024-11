Facebook Messenger: Neue Features für Audio- und Videoanrufe angekündigt

Nutzt eigentlich noch jemand regelmäßig den Facebook Messenger (App Store-Link)? Mit den beliebten Messengern Signal, Threema und WhatsApp gibt es hierzulande bereits mehrere Anwendungen, die auch unabhängig von Mark Zuckerbergs sozialem Netzwerk verwendet werden können. Zudem kämpft Facebook weiterhin mit einem Nutzerschwund, gerade bei der jüngeren Generation kommen Apps wie Instagram, TikTok und Snapchat deutlich besser an.

Wohl auch, um der allgegenwärtigen Konkurrenz etwas entgegenzusetzen, hat der Facebook-Mutterkonzern Meta nun einige Neuerungen für den Facebook Messenger angekündigt. So soll es vor allem im Anruf-Bereich einige neue Funktionen geben, die von den Nutzern und Nutzerinnen des Messengers schon lange auf der Wunschliste standen. „Jetzt ist das Telefonieren einfacher, zuverlässiger und macht mehr Spaß“, heißt es dazu von Facebook in einer Mitteilung.

Bereits im September dieses Jahres hatte man neue Möglichkeiten zur Personalisierung von Messenger-Chat-Designs inklusive KI-generierter Bilder von Meta. In naher Zukunft kann man auch KI-Hintergründe in Messenger-Videogesprächen verwenden, um laut Facebook „deine Stimmung widerzuspiegeln oder einfach nur ein wenig Aufregung in dein Gespräch zu bringen“.

Audio- und Video-Sprachnachrichten & Siri-Integration

Auch HD-Videoanrufe, HD-Videoanrufe, eine Geräuschunterdrückung und Sprachisolierung werden von Facebook eingeführt, damit man direkt über den Messenger klarere und hochwertigere Anrufe tätigen können. „Ein digitales Gespräch wird sich mehr denn je so anfühlen, als wäre man gemeinsam in einem Raum“, berichtet Facebook. Die HD-Funktion ist standardmäßig für Videoanrufe über WLAN aktiviert, die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen sowie die Sprachisolierung können über die Anrufeinstellungen im Messenger aktiviert werden.

Laut Facebook sollen Anrufe über den Messenger „immer mehr zu einem voll ausgestatteten Telefon mit einigen zusätzlichen Funktionen“ werden. Daher kann man nun auch Audio- oder Video-Sprachnachrichten hinterlassen, wenn die angerufene Person nicht ans Telefon gehen kann.

Wenn man alle Hände voll zu tun hat oder das Smartphone unerreichbar ist, kann man außerdem jetzt Siri bitten, beim Tätigen von Anrufen und Nachrichten zu helfen – egal, wo man sich befindet. So lässt sich beispielsweise sagen, „Hey Siri, schicke eine Nachricht an Michael im Messenger“ und diktiert dann, wie die Nachricht lauten soll.