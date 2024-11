Zwei USB-C-Kabel integriert: Ausblick auf die nächste Anker Powerbank

Heute möchte ich euch auf einen kleinen Ausblick einladen, denn wir haben uns am Wochenende eine neue Powerbank von Anker bestellt, die bisher nur in Großbritannien verfügbar ist. Dort könnt ihr sie derzeit bei amazon.co.uk in den Black Friday Angeboten ordern und bezahlt umgerechnet inklusive Versand und Steuern rund 90 Euro.

Die neue Anker Powerbank wird in Asien auch in der Zolo-Serie vermarktet und bringt einige Besonderheiten mit. Das ist nicht unbedingt die Flugzeug-taugliche Kapazität von 25.000 mAh oder das integrierte Display, sondern viel mehr die integrierten Kabel.

So gut sind die integrierten Kabel der Powerbank

Bereits bei seiner kleinen Nano Powerbank, die derzeit für 33,99 Euro erhältlich ist, setzt Anker ja auf ein USB-C-Kabel als Schlaufe. Genau das wurde bei dem neuen mobilen Akku perfektioniert. Ein USB-C-Kabel, das hochwertig mit Nylon umflochten ist, dient gleichzeitig als Tragehilfe. Das Kabel soll 20 Kilogramm Last und 20.000 Biegungen problemlos aushalten können, auf mich macht es einen sehr stabilen Eindruck.

Das zweite integrierte Kabel (offiziell der erste Port) befindet sich an der Oberseite. Dort ist zunächst nur ein einfacher USB-C-Stecker zu sehen, diesen könnt ihr aber einfach herausziehen. Zum Vorschein kommt ein 70 Zentimeter langes USB-C-Kabel, das angeschlossene Geräte mit bis zu 100 Watt aufladen kann. Auch die Powerbank selbst kann mit diesem Kabel mit einer Leistung von 100 Watt aufgeladen werden.

Das Trageschlaufen-Kabel kann zusätzlich 65 Watt beisteuern, daraus ergibt sich die maximale Leistung von 165 Watt für die Anker Powerbank. Zusätzlich gibt es an der Seite zwei klassische Steckplätze mit USB-C und USB-A. Diese teilen sich bei Verwendung 30 Watt Leistung zusammen mit der Trageschlaufe.

Deutschland-Start der neuen Anker Zolo Powerbank noch offen

Wenn auch mit reduzierter Einzelleistung lassen sich mit der Powerbank insgesamt vier Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Das steht für mich aber nur an zweiter Stelle – viel spannender finde ich es, zwei Geräte mit den integrierten Kabeln aufladen zu können. Zu jeder Zeit und an jedem Ort, ohne zusätzliches Zubehör.

Wann genau die neue Anker Zolo Powerbank auf den deutschen Markt kommt, ist bisher noch offen. Als kleinen Vorgeschmack habe ich euch aber ein kleines Video erstellt und zeige euch noch einmal die wichtigsten Details im Bild.